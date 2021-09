La “heredera” de Zara, Marta Ortega, sabe cómo llevar el mejor look de invitada. Lo demostró en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, donde no iba de su “firma” si no de Valentino. Y causó sensación con un doble vestido rosa. Ahora tenemos la versión del vestido viral de Marta Ortega en Zara. Y a un precio irresistible.

El vestido de la empresaria era un camisero en fucsia con un top ceñido debajo y ello con falda que llevaba una abertura, lo que ofrecía una imagen más sexy. Ortega es siempre una de las más elegantes en todo tipo de eventos porque ella sabe de moda y es absoluta tendencia.

¿Cómo es la versión del vestido viral de Marta Ortega?

No hay uno, si no varios los modelos que tiene Zara clonando el modelo de su propia heredera. Están inspirados en su look porque sabe que ha gustado y ahora se venderán mucho más.

Hablamos de un vestido en rosa, con manga larga, estilo cruzado de tejido satinado y escote en V.

Hablamos del vestido camisero de cuello solapa y escote pico cruzado. Manga larga acabada en puño con abertura como hemos señalado, y bolsillo de plastrón en pecho.

Lleva detalle de lazada en delantero e interior con bajo de abertura lateral tal como llevaba Marta Ortega en esta boda. Su precio es de 49,99 euros.

Está elaborado 100% con viscosa, y en Zara recomiendan que cuidemos las prendas al lavarlas a bajas temperaturas y con programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Entonces se lava a máquina a máximo 30ºC, con centrifugado corto, sin usar lejía.

Hay otra versión con tirantes para que vayas algo más fresquita, sea cuando sea que tengas un evento. Es el vestido de escote pico con nudo y frunces. En esta ocasión, lleva tirantes finos, también con bajo con abertura. Es el mismo color en fucsia y lleva cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Está realizando en exterior 100% viscosa y forro 100% poliéster. Su precio es 39,99 euros. Ahora lo encuentras en todas las tallas de la XS a la L, pero en breve puede que no esté , por lo que es una buena compra para este final de verano.

Puedes complementar todos estos looks con los complementos que también tiene Zara, como los bolsos y los zapatos parecidos a los que llevaba la empresaria.