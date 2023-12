Los vaqueros que mejor sientan cuestan menos de 18 euros y te decimos de dónde son

Es la prenda que se lleva siempre. La que no falla y con ella siempre vas bien a todos sitios. Son los vaqueros que mejor sientan y ahora están en oferta.

Como no podía ser de otra manera, lo encontramos en Mango Outlet, donde encontrar variedad de prendas siempre a un precio más bajo. Te contamos de qué forma lo puedes comprar.

Son los vaqueros que mejor sientan de Mango Outlet

Anota qué jeans son los que debes tener en este momento para llevar en cantidad de ocasiones. Las razones para comprarlos son muchas porque estilizan, están en tres colores diferentes, en oferta y pegan con todo lo que tengas.

Llevan tejido de algodón estilo tejano vaquero de calidad, además de tejido mezcla de algodón. Para tu mayor comodidad, son elásticos, de diseño largo, en corte skinny, con tiro bajo y presentan cinco bolsillos y trabillas. Para más detalles, debes saber que su cierra es mediante cremallera y botón. Largo interior es de 74 cm.

¡Vaqueros sostenibles!

Diseñado en Barcelona, los vaqueros que mejor sientan se confeccionan en 85% algodón, 13% poliéster y 2% elastano. Según Mango, con esta prenda de algodón apoyas la inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton.

Los agricultores asociados reciben apoyo y capacitación continuos. Hablamos de una prenda que se ha producido mediante técnicas que reducen el uso de agua y de sustancias químicas en base a los criterios de EIM (Environmental Impact Measuring), un software de medición del impacto ambiental específico para la industria del acabado de prendas.

De qué forma cuidar la prenda

Si lo que quieres es que este vaquero te dure más en el tiempo, entonces debes seguir las instrucciones de las etiquetas. Mango establece en su web que debe lavarse a máquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía, planchar a max 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

¿Qué color eliges?

Por suerte, la prenda se vende en tres colores diferentes. Esto lo hace mucho más versátil porque así puedes escoger entre los clásicos y otros más novedosos.

El color azul medio es uno de los clásicos de todos los tiempos. La ventaja es que lo tienes para cantidad de ocasiones y lo combinas con todas aquellas prendas que tienes en tu armario. Estiliza y aporta un aire informal con zapatillas deportivas o bien más elegante si te lo pones con taconazos.

Por su parte, el azul algo más oscuro siempre es bien acogido porque lo llevas en aquellas reuniones importantes y también eventos. Mientras que el color negro se perfila como el más llevable de todos, pues muchas veces pasa como un pantalon más y hasta nadie cree que lleves un vaquero puesto.

¿Qué precio tiene? En oferta

El vaquero se compra en Mango Outlet y como otras prendas de esta web está en oferta. Si su precio era de 25,99 euros, ahora lo compras por sólo 17,99 euros, gracias al descuento del 31%.

Las tallas dependen de cada color. En tono negro, tienes de la 32 a la 46, mientras que en color azul claro está de la 32 a la 38, y 42, 44 y 46. Estate atenta porque las tallas se están agotando. Y es que tener unos vaqueros de tales características por este precio es siempre una ganga. Más con la calidad Mango y los detalles y acabados, además de los materiales sostenibles con los que se confeccionan.

Tienes las especificaciones en la misma web con envíos, precios, devoluciones y mucho más. Ya puedes comprar los vaqueros de moda.