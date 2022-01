Trucos infalibles para arrasar en las rebajas de invierno

Las rebajas. Dos palabras que con solo escucharlas nos ponen de buen humor. Pese a que muchas firmas apuestan por añadir algunos descuentos a lo largo del año, todos sabemos que la mejor época para comprar es enero y junio, aunque lo cierto es que mediados de febrero y principios de agosto es cuando encontraremos las mejores gangas. Para que no se escapen, desde Look te vamos a dar unos consejos que tienes que seguir a rajatabla para convertirte en el rey o reina de los descuentos.

Semanas antes hay que chequear todas las marcas que nos gusten para ir viendo lo que necesitamos y lo que no. Es importante hacer una lista antes para así evitar que se nos olvide algo. Una vez lo tengamos claro es hora de bucear por la Red. Iremos firma por firma y a su vez añadiendo a la cesta las prendas o productos que queramos. Pero ¿por qué tan pronto? La respuesta es muy sencilla y, ahora lo vas a entender.

Al ir metiendo las cosas que queremos ahorraremos tiempo el día que den el pistoletazo de salida las rebajas. De esta manera, con tan solo un click habremos realizado la compra que tanto deseábamos. Si no hacemos esto, ¿qué ocurre? Que perderemos tiempo porque volveremos al inicioy tendremos que buscar lo que queremos y puede que por entonces, ya esté agotado.

Es una fecha que todo aquel que quiera beneficiarse la tendrá marcada en el calendario, entonces cuanto más tiempo pase, menos probabilidades de conseguirlo.

En el caso de que no necesitemos nada, pero sí queramos encontrar algún chollo, lo ideal es esperar. Las mejores rebajas se encuentran pasadas unas semanas de las iniciales. Eso sí, hay que armarse de paciencia. Otro detalle, que no podemos pasar por alto es que tenemos que tener en cuenta que no hay las mismas cosas en tienda que online.

Si vamos a desplazarnos a cualquier tienda no hay que esperar más tarde de las 16:00 horas, pues es cuando la mayor parte de las personas acuden a los establecimientos. Es mejor, siempre, madrugar y estar a las 10:00 horas nada más abrir el local. Evitaremos colas y, además, miraremos las cosas mucho más tranquilos.

Pide siempre más tallas

Otro consejo es el de si no sabemos la talla que realmente nos servirá, es mejor siempre comprar las que consideremos que pueden adaptarse a nosotros. Así, evitaremos que no encontremos la pieza ya agotada. Es mejor devolver una de los artículos que quedarnos con las manos vacías.