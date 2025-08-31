El truco para tener una cara más luminosa está en el afeitado: lo dice una dermatóloga

Una dermatóloga se ha convertido en viral al descubrirnos que el truco para que nuestra cara quede luminosa es un buen afeitado. Algo que puede parecer que vaya en contra de todo lo que hacemos. Estaremos ante una forma de cuidarnos que no es demasiado femenina, sino más bien todo lo contrario. Vamos a mostrar una técnica que quizás sea más masculina y además tiene en común un mito que parece que esta mujer se encarga de descubrirnos. Las formas de conseguir una cara más bonita pueden ser varias.

El miedo a que los pelos crezcan más fuertes quizás acabará siendo algo que nos acompañará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa en estas jornadas que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en cuenta. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que esta forma de cuidarnos la piel no sólo no incrementa el vello, sino que nos consigue una cara más luminosa casi de forma inmediata.

Lo dice una dermatóloga

La dermatología nos descubre una forma de conseguir un plus de buenas sensaciones que sin duda alguna acabará siendo lo que nos marque muy de cerca. Habrá llegado la hora de conocer perfectamente las formas de conseguir una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días.

La piel es la parte más importante externamente de nuestro cuerpo, un sentido que debemos empezar a cuidar lo más pronto posible. Gracias a él acabaremos obteniendo una imagen acorde con lo que sentimos y lo haremos de la mejor forma posible.

Hay algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que sin duda alguna nos servirá para conseguir ese elemento que necesitamos en marcha.

Un cambio que puede acabar convirtiéndose en aquello que queremos ver reflejarse en nuestro rostro. En esencia, al final, lo que necesitamos es conseguir un ingrediente clave para la piel del rostro, una luminosidad que puede acabar siendo la mejor herramienta posible.

Esta dermatóloga nos descubre las formas de hacer realidad ese cambio en nuestras rutinas que, pueden sorprendernos inicialmente, pero parece que funcionan. Tal y como nos explica la experta, Cristina Eguren: «Afeitarse la cara mejora la textura y luminosidad de la piel y no, el vello no crece más grueso ni más oscuro, eso es un mito».

El truco para tener la cara más luminosa es el afeitado

Afeitarse la cara, tiene nombre propio, el llamado Dermaplaning es una de las técnicas que va cobrando cada vez más y más protagonismo y no es casualidad. Son varios los expertos que recomiendan este tipo de afeitado, no sólo por estética a la hora de retirar el pelo.

Los expertos de Druni nos explican que: «El dermaplaning es un procedimiento estético no invasivo que exfolia la piel mediante una cuchilla especial de grado médico. Básicamente, se pasa una hoja afilada sobre el rostro con movimientos suaves y controlados para eliminar células muertas, impurezas y vello facial fino (también conocido como vello melocotón o “peach fuzz”).

A diferencia de otros métodos de exfoliación como el peeling químico o la microdermoabrasión, el dermaplaning es indoloro y no requiere tiempo de recuperación. Es ideal para quienes buscan una piel más lisa y luminosa sin procedimientos agresivos. Además, facilita la absorción de productos cosméticos, permitiendo que los sérums, cremas y mascarillas penetren mejor en la piel».

Siguiendo con la misma explicación nos dan una serie de ventajas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y quizás nos hagan poner en práctica esta técnica:

Piel más suave y luminosa. Al eliminar la capa de células muertas e impurezas, la piel se ve automáticamente más radiante y uniforme. Es el secreto detrás del efecto “glow” inmediato.

Exfoliación profunda sin irritación. A diferencia de algunos exfoliantes químicos que pueden causar enrojecimiento o sensibilidad, el dermaplaning es suave y seguro para la mayoría de los tipos de piel.

Mejor aplicación del maquillaje. Con la piel libre de vello facial y asperezas, la base y otros productos de maquillaje se deslizan de manera uniforme, logrando un acabado impecable y duradero.

Absorción óptima de productos de cuidado facial. Tras el procedimiento, la piel está más receptiva a los ingredientes y activos de sérums y cremas, potenciando sus efectos.

Reducción de líneas finas y manchas. Con sesiones regulares, el dermaplaning puede ayudar a mejorar la apariencia de líneas finas y a atenuar manchas provocadas por el sol o el envejecimiento.