El truco de las Sevillanas para que las alpargatas queden impolutas tras pisar el albero

La Feria de Abril ha empezado y, aunque son menos días que otros años, se vive igualmente con total ilusión y entusiasmo. Los trajes de faralaes y los zapatos de tacón son protagonistas de estos días, pero para mayor comodidad, muchas mujeres se pasan a un zapato menos llamativo, con menos tacón y del todo cómodo. Ahora bien, con el terreno algo más pantanoso pueden estropearse con solo pisarlo. En estos días se hacen virales algunos videos para que las alpargatas queden impolutas tras pisar el albero.

La tierra hace que muchos zapatos se estropeen al pisar esta zona y la fiesta puede entonces ser una odisea. Aunque lo normal es llevarse zapatos de repuesto para pasar de un look elegante a otro más cómodo, nadie quiere que se mojen o se queden peor de lo que estaban en cuestión de segundos. Hay diversas recomendaciones porque lo ideal es llevar tanto alpargatas como sandalias con menos tacón y hasta deportivas para el final de la noche, cuando se acaba y así los pies ya no duelen.

Qué hacer para que las alpargatas queden impolutas tras pisar el albero

En un video viral donde recomiendan qué hacer aportar ese truco que quizás no sabes y puedes aplicar tanto este año como próximos. O bien si vas a cualquier evento en el que estés de pie horas y la tierra pueda estropear tu bonito o gastado calzado.

Hay que comprar cola blanca para madera (también sirve para muchas otras cosas como verás en su etiqueta), echarla directamente en las cuñas y esparto (que es el material del que suelen estar hechas tales alpargatas de manera general). Verás que se queda entonces totalmente blanco. Pero no pasa nada porque al secarse quedará entonces transparente.

Cuñas Parfois

Como verás, se crea una especie de capa como si estuviera plastificada y esto hace que la tierra del albero no penetre, no se pegue en el material ni en las cuñas y estén estupendamente. Lo que no debes hacer es mojar el esparto porque entonces se estropea y con el tiempo ya no tienes alpargatas.

Aunque es un truco que deberías probar, siempre es mejor preguntar a especialistas o al zapatero donde compras tus cuñas para que no se estropeen por unos trucos poco eficaces por querer salvar este calzado cuando salgas.

Otros trucos para los zapatos en la feria de abril

Hay muchos más trucos para que tus zapatos queden impolutos en estos eventos o bien para que tus pies no sufran más de lo debido. Si no, aparecen dolores, ampollas y muchas otras afecciones nada buenas para los pies.

Si no quieres renunciar a tus cuñas de esparto que tanto se han puesto de moda para ir a la Feria de Abril en los últimos años gracias a la comodidad que ofrecen, la joven madrileña Marta Soriano aconseja en su TikTok llevar unos calcetines y luego se planta las cuñas cuando está ya en la misma feria. Es sabido que andar hasta las casetas y por los entornos se convierte en una tarea casi de “riesgo” en esta fiesta. Así que el truco tan sencillo de los calcetines hace que nuestros pies no duelan.

alpargatas pisamonas

Qué dicen los podólogos sobre cuidar los pies durante la feria

Cómo prepararlos

Clínica del Pie la Malagueta recomienda algunos trucos para poder prepararlos antes de la feria

Haz una visita al podólogo si has tenido molestias previas o quieres revisar el estado general de tus pies.

Corta bien las uñas: rectas, sin esquinas redondeadas para evitar uñas encarnadas.

Hidrata los pies a diario con cremas específicas, sobre todo en talones y zonas de apoyo.

No estrenes calzado en Feria: comienza a usarlo al menos una semana antes para que se adapte.

Utiliza plantillas finas o almohadillas de gel para repartir la presión.

Qué zapatos llevar

Ya en la feria es importante conocer qué tipo de zapato podemos llevar para que nuestro pie respire tras horas bailando o andando.

Elige materiales transpirables, flexibles y que no provoquen fricción.

Evita los tacones finos durante muchas horas. Si usas tacones, que sean anchos y con algo de plataforma.

El calzado debe ajustar bien, sin oprimir, y permitir algo de movilidad en los dedos.

Usa calcetines o medias finas sin costuras que reduzcan el roce.

Cuidados tras la feria

Si tus pies han estado tiempo sin parar de bailar y la feria ya ha acabado, seguramente tendrás algo de dolor (no tanto si aplicas los consejos antes vistos). De igual forma, ¿qué hacer una vez en casa?