El truco fácil que usa Rosalía y que puedes copiar para tener cejas perfectas durante todo el año

El maquillaje del rostro ha tomado un papel central en las tendencias actuales, donde las cejas se han convertido en protagonistas gracias a su capacidad de transformar la expresión y equilibrar las facciones. Cada vez más artistas y creadoras de estilo influyen en estas tendencias, y entre ellas Rosalía, que ahora está de lanzamiento y muy exitoso con su disco Lux. Te mostramos de qué forma copiarla para tener las cejas perfectas.

En una entrevista en Refinery29, Rosalía contó que su técnica se basa en respetar la forma natural de la ceja, evitando presionar demasiado al maquillarlas para lograr un efecto suave. Este estilo potencia la geometría del rostro y demuestra que unas cejas trabajadas con ligereza pueden ofrecer resultados impactantes y elegantes. «Nunca supe cómo dibujarme las cejas correctamente, pero maquillarme me ha enseñado a hacerlo», asegura la cantante. La técnica se caracteriza por la suavidad del trazo y por mantener la forma natural sin exagerar su grosor. Un punto clave es respetar la geometría del rostro, identificando el inicio, arco y final de la ceja antes de empezar. Para rellenarlas, se suele optar por una sombra de ojos sencilla en tono marrón similar al color del cabello, aplicada con pequeños toques ligeros que imitan pelos naturales sin saturar el área. Como recomendaciones finales, se aconseja evitar líneas duras, no oscurecer demasiado y trabajar siempre con luz natural.

Cómo tener las cejas perfectas como Rosalía

«La clave es no presionar demasiado. Hay geometría en las cejas y tienes que respetar la geometría de tu rostro», explica la artista en Refinery29. Esto evita que las cejas se vean demasiado marcadas, densas o artificiales. En lugar de ello, se busca un acabado suave que imite el vello natural. El estilo de cejas inspirado en ella destaca por su naturalidad.

Las cejas no deben forzarse a adoptar una forma que no corresponde a la estructura facial. Cada persona tiene un arco, una longitud y una dirección de crecimiento únicos, y trabajar con esa geometría permite obtener un resultado armónico y favorecedor. Esto implica identificar tres puntos: el inicio de la ceja en línea con la aleta de la nariz, el arco en diagonal hacia la pupila y el final alineado con la comisura del ojo.

El producto estrella que usa Rosalía puedes tener cejas perfectas

Una técnica muy común asociada a este estilo es el uso de una sombra de ojos sencilla para rellenar las cejas. La idea es optar por un tono marrón que sea similar al color del cabello, lo que proporciona un aspecto uniforme y natural. La aplicación se realiza con pequeños toques ligeros, simulando vellos en zonas menos densas sin sobrecargar la línea de la ceja.

Esta elección de sombra en lugar de productos más densos o marcados permite ajustar la intensidad, suavizar bordes y corregir imperfecciones sin que se note que están maquilladas. El resultado es una ceja definida pero con un acabado muy natural.

Productos alternativos para maquillar las cejas

Aunque la sombra de ojos es protagonista en este estilo, existen diversos productos que pueden complementar o sustituir esta técnica según el tipo de ceja o el acabado deseado. Algunas alternativas son:

Lápiz de cejas de punta fina: ideal para trazar líneas individuales que imiten vellos reales.

Gel de cejas con color: rellena y fija al mismo tiempo, perfecto para cejas rebeldes.

Gel transparente: para quienes buscan un acabado muy natural sin añadir color.

Pomada para cejas: otorga definición e intensidad, recomendada para looks más marcados.

Rotulador de cejas: crea trazos ultra finos para un efecto “microblading” suave.

Jabón o cera fijadora: aporta efecto laminado y mantiene los vellos en su lugar durante horas.

El paso a paso para maquillar al estilo Rosalía

Para recrear el estilo de cejas de la artista, es necesario seguir estas indicaciones:

Peina las cejas hacia arriba con un cepillo spoolie para ver su forma natural.

Identifica la geometría: marca mentalmente o con un lápiz el inicio, arco y final de tus cejas.

Toma una sombra marrón suave y retira el exceso para evitar manchas.

Aplica pequeños toques ligeros en las áreas más despobladas, sin presionar.

Difumina suavemente con el mismo cepillo para integrar el color.

Define ligeramente el borde inferior si deseas un acabado más pulido, siempre sin líneas duras.

Fija con gel transparente o con color según el efecto buscado.

Revisa el equilibrio del rostro y ajusta pequeñas zonas si es necesario.

Este paso a paso permite crear una ceja natural, equilibrada y elegante, ideal para looks diarios o para maquillajes más elaborados.

Algunos consejos y recomendaciones finales