Las tres marcas de invitada perfecta que no te podrás sacar de la cabeza

Es probable que cuando se acerque ese evento tan especial que tenemos que comiencen los quebraderos de cabeza porque no sabemos muy bien que look lucir ni dónde buscarlo. Desde la redacción de Look te vamos a proponer tres marcas de invitada que solucionarán todos tus problemas y que se convertirán en tu nueva obsesión. Presta atención y no pierdas detalle porque son ¡fabulosas! como diría la eterna Samantha Jones de Sexo en Nueva York.

Buganco

Buganco cuenta con un amplio catálogo de prendas entre las que podemos elegir. Sin duda, se ha convertido en nuestra nueva obsesión y no solo por sus diseños que marcan las tendencias de cada temporada, sino por sus precios low cost.

Conjunto Tetuán

El conjunto Tetuán es perfecto para un evento de día. Tiene un precio de 39,99 euros y lo hay en diferentes tonalidades, rojo, fucsia y verde. Este look está compuesto por una blazer con hombreras marcadas y cinturón a tono combinada con un pantalón flare.

Ideal para combinar con unas plataformas doradas o unas sandalias de tacón.

Mono Mallorca

Por otro lado, la marca propone este mono negro con abertura en la parte central y escote asimétrico que es un perfecto fondo de armario, pues se trata de una prenda atemporal que nos puede sacar de cualquier apuro.

Su precio es de 24,00 euros y sienta de maravilla. Además se puede adquirir en más colores.

Pura Vida Clothes

Apunta esta marca porque no podrás dejar de pensar en ella. Pura Vida Clothes no solo tiene prendas casual, sino que tiene un apartado de invitadas a eventos.La firma «nació de la manera más improvisada posible. Un verano, en un viaje a Costa Rica, es donde surgió la magia. Tuvimos una idea: poder crear nuestra propia firma de ropa. Decidimos que nuestro principal objetivo sería vestir e ilusionar a la mujer de hoy: dinámica, independiente, arriesgada, elegante y divertida», explican desde su página web. «Intentamos que nuestros productos estén cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de revolucionar el armario de nuestras clientas. Buscamos que siempre puedas estrenar prendas que te vayan en cada ocasión, con un precio asequible», añaden.

Vestido Winners beige

Un básico que evitará cualquier quebradero de cabeza. El vestido Winners en color beige, que se puede encontrar desde la talla XS hasta la XL por 39,99 euros no puede faltar en nuestro vestidor.

Este tipo de look lo podemos lucir tanto para una boda de día, como una graduación una cena especial. El cuello halter hace que este diseño sea de lo más sofisticado e ideal o como diria Samantaha Jones de Sexo en Nueva York, ¡fabuloso!

Vestido Gassters azul cobalto

Por otro lado, revisando su página web hemos dado con el vestido Gassters en azul cobalto -lo hay en otros colores disponibles-, de 44,99 euros. Un patrón elegante y glamuroso a partes iguales.

Además, si lo quieres lucir en un día más casual, las Converse pueden ser tus grandes aliadas a la hora de conjuntar esta prenda.

Redondo Brand

«Redondo Studio es el servicio de costura a medida de Redondo Brand. Nuestra filosofía es la creación de prendas únicas, pensadas y confeccionadas exclusivamente para aquellas clientas que nos escogen en sus momentos más especiales. Tras una primera entrevista personal, el equipo de diseño bocetará diferentes opciones que se presentarán en una segunda cita personal. De aquí en adelante nuestro taller se ocupará de confeccionar la prenda siguiendo los más altos estándares de calidad». Así se describe Redondo Brand en su página web corporativa.

Vestido Triana

El vestido Triana -209 euros- cuenta con un diseño corto, pero asimétrico con acabado en tul, hombreras marcadas y cuello redondo. Este patrón tiene la característica de una silueta entallada que se ajusta al cuerpo a la perfección.

«El vestido Triana está confeccionado en crepe rosa fucsia con detalle de volantes de organza desflecada. Este tejido cuenta con una caída y movimiento espectacular, así como un tratamiento que evita que las arrugas se marquen en exceso», detallan desde la marca. «El cierre del vestido es mediante una cremallera invisible en la espalda que acaba en corchete», finalizan.