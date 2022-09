Tratamientos beauty post verano: hablan los expertos

Por mucho que cueste admitirlo, ya es una realidad que el verano ha llegado a su fin. Durante estos tres meses de temporada estival, los expertos recomiendan preparar la piel de cara al sol y a la deshidratación, exfoliando, drenando y dando luminosidad al rostro. Sin embargo, con septiembre ya empezado y el otoño a la vuelta de la esquina, los tratamientos beauty son completamente diferentes, pues es muy común encontrarse con una piel sin energía, con algunas arrugas que antes de junio no tenía y con un metabolismo de las células alterado.

En este intento por volver a equilibrar la piel y dar a nuestro cuerpo los mejores tratamientos post verano, la redacción de Look se ha puesto en contacto con ENEA, una clínica especializada en medicina estética que tiene su sede en Alicante. Un proyecto que surge entre dos amigas, Teresa Andrés y Gracia Bañón, con el objetivo de crear un centro revolucionario que englobe de manera integral “el proceso de envejecimiento personal en todas y cada una de sus áreas”. Ahora, con más de 39 mil seguidores en Instagram y centenares de clientes, ENEA se ha convertido ya en la clínica de referencia para muchos de los rostros más conocidos de nuestro país y ha querido dar a este digital las claves para conseguir recuperar la piel después de verano.

Después del periodo de verano, en el que la piel ha estado a una exposición al sol demasiado elevada, desde ENEA recomiendan una consulta dermatológica para revisar lunares y manchas para empezar. Tras comprobar que todo esta bien y que no hay ningún problema grave en la piel, los dermatólogos de la clínica recomiendan dos tratamientos. En primer lugar el Carbon Peel: “Es uno de nuestros favoritos”, han confesado a este digital. Tal y como ellos mismos han explicado, se trata de una limpieza profunda, rejuvenecimiento, efecto lifting, antiacné y disminución de los poros abiertos, además de que aporta muchísima luminosidad a la piel. Y en segundo lugar el Fotona 4D, uno de los tratamientos más innovadores hasta la fecha. “Es un método no invasivo con el que no hace faltar guardar ningún tipo de reposo”, y que sirve para el rejuvenecimiento de la piel. Con él se consigue estimular el colágeno para mejorar la flacidez tanto a nivel facial, como en cuello y escote. “Con ello vamos a generar un endurecimiento en la piel y vamos a hacer que aumente su espesor. Todo esto nos va a llevar a generar un volumen en la piel sin usar inyectables”, han explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ENEA (@eneaclinica)

Por su parte, el equipo de medicina estética de ENEA, dirigido por la Doctora Gracia Bañón, recomienda el tratamiento de vitaminas faciales, con el que se consigue una redensificación de la piel, es decir, se trata de “un tratamiento para la corrección y prevención del envejecimiento cutáneo, que activa las funciones de las células de la piel proporcionando una mejor textura, luminosidad, elasticidad e hidratación”. Además, la doctora recomienda también cualquier tipo de tratamiento mediante inyecciones de ácido hialurónico, como la hidratación de labios o los tratamientos específicos para surcos, ojeras o pómulos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ENEA (@eneaclinica)

En cuanto a la medicina estética corporal, los tratamientos estrella de ENEA son los siguientes:

Coolsculpting

Se trata de la alternativa a la liposucción, pues es un tratamiento no quirúrgico y no invasivo para eliminar la grasa localizada “de manera permanente a -11 grados”. Sin agujas, sin pasar por quirófano y, lo más importante, sin dolor.

Alidya

Es un tratamiento corporal que, además de estar diseñado para combatir la piel de naranja, es el primer dispositivo médico inyectable de la Medicina Estética indicado específicamente para la prevención y el tratamiento de la celulitis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ENEA (@eneaclinica)

Carboxiterapia

Este tratamiento estético no quirúrgico favorece la oxigenación de las células corporales mediante la infiltración de CO2. Con este gas se ayuda a que el organismo segregue serotonina, histaminas y catecolamina, neurotransmisores que mejoraran la circulación sanguínea al conseguir que los tejidos subcutáneos se relajen y se produzca una dilatación vascular. Por tanto, sus beneficios son: “mejorar la circulación, una piel más tersa y rejuvenecida, reducir la celulitis y las cicatrices”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ENEA (@eneaclinica)

Y, en cuanto a los tratamientos de cabina que más gustan y mayor efecto surgen entre los pacientes de ENEA destacan seis. En primer lugar las exfoliaciones corporales, ideales para después de la exposición al sol, que gracias a la hidratación “mediante la frescura de la crema de aloe vera, limón, olivo y pepitas, calma y nutre profundamente la piel dejándola sedosa y aterciopelada”. En segundo lugar, con Dermapen, se ayuda a regenerar la piel unificando el tono y aportando hidratación. A continuación, la Vitamina C da una hidratación máxima, además de brilla y luminosidad. En cuarto lugar, las ondas de choque consiguen remodelar, reafirmar, tonificar y drenar el cuerpo al completo. El siguiente es el body shape, un masaje remodelador drenante que ayuda a eliminar la retención de líquidos en las zonas a tratar. Y por último, pero no menos importante, está el Hydrafacial, que más que una limpieza profunda, se trata de “un tratamiento médico destinado a conseguir la piel más sana y luminosa”. Y tú, ¿a qué estás esperando?