Dermapen, el lápiz anti imperfecciones que necesita tu piel

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, a pesar de que este año las circunstancias no acompañan especialmente, no es óbice para disfrutar de una celebración íntima en la que demostrar nuestro amor. A tal efecto, de cara a esta especial jornada, queremos estar lo más guapas posibles, independientemente de que tengamos pareja o no. Por este motivo, son varios los tratamientos y productos a los que podemos recurrir en los días previos a San Valentín para sacar lo mejor de nosotras mismas.

El paso del tiempo, los cambios de temperatura, la rutina, los confinamientos… son algunos de los factores que irremediablemente repercuten en nuestra salud y en el aspecto de nuestra piel. Cada vez aparecen más pronto las ojeras, las bolsas, las manchas y el cutis se muestra apagado y seco. Por suerte, gracias a los avances en el universo de las estética cada vez hay más tratamientos capaces de rejuvenecer el rostro, eliminar las pequeñas arrugas de expresión, mejorar la calidad de la piel e incluso atenuar manchas y cicatrices.

Uno de los últimos métodos que están generando mejores resultados es el Dermapen, una solución que ofrece una solución eficaz, segura e indolora a las imperfecciones. Se trata de un tratamiento que se realiza en sesiones de 30-60 minutos aproximadamente dependiendo de las necesidades de cada piel con el objetivo de perfeccionar su textura y su apariencia. El Dermapen es un lápiz anti-imperfecciones que se encarga de disminuir todos esos defectos que surgen en la dermis y que afean el aspecto general del rostro.

También conocido como Microneedling, el Dermapen estimula la producción de colágeno y elastina, que son fundamentales para la reparación de los tejidos dañados, ya sean manchas, pequeñas arrugas de la piel -u otras lesiones-, por lo que podemos afirmar que retrasa el envejecimiento cutáneo. El Dermapen induce al organismo a reparar la piel tras una lesión provocada -en este caso por el propio aparato-, lo que crea nuevo colágeno y nuevas células gracias a las pequeñas punciones en la piel para crear estímulo-respuesta. Dermapen contiene en agujas diminutas que realizan múltiples punciones, lo cual provoca micro-heridas que el organismo repara automáticamente. Estas micro-punciones hacen que los activos penetren en un 90%, de tal manera que estimulamos los Factores de Crecimiento para la regeneración celular. Gracias a Dermapen, la piel aumenta su nivel de absorción y los productos introducidos tienen un efecto mayor y, por tanto, actúan mejor.

Aunque son muchas las indicaciones de este tratamiento, entre ellas cabe destacar las siguientes: minimiza la flacidez del rostro, corrige pequeñas arrugas, reduce rojeces y arañas vasculares, mejora las cicatrices causadas por el acné y favorece la regeneración capilar. De hecho, si se combina con tratamientos de Medicina Regenerativa contribuye al crecimiento folicular.

En líneas generales, se trata de un tratamiento que no genera molestia alguna al paciente. Durante su aplicación puede ajustarse la profundidad a la que penetran las micro-agujas en función de cada paciente, la zona a tratar y el tratamiento a realizar para evitar causar daños en la epidermis. Las zonas tratadas enrojecidas vuelven a la normalidad a al cabo de tres o cuatro horas. Esto es un efecto habitual del tratamiento y significa que empieza hacer efecto para descubrir una nueva piel más firme, elástica y joven. El tratamiento está ya disponible en la Clínica Cres de Madrid, en la calle Serrano 215.