Dicen que en el universo de la moda está prácticamente todo inventado y que, cada cierto tiempo, las tendencias tienden a volver y repetirse, como en una suerte de círculo que gira de manera constante. Esta temporada, una de las cosas que más se ha visto son los estampados en clave animal, sobre todo, de leopardo. Una tendencia que nunca ha desaparecido de los armarios, pero que en los últimos meses ha vuelto con más fuerza que nunca y ha inundado las pasarelas y los estilismos del street style. Sin embargo, el print de leopardo no es, ni mucho menos, algo novedoso. De hecho, hace 27 años, un impactante traje de baño de la exclusiva firma Gottex consiguió que Diana de Gales eclipsara en todo el mundo una de las citas más importantes para el entonces príncipe Carlos y que tenía mucho que ver con la que hoy es su esposa y reina consorte, Camila Parker Bowles.

Fue en julio del año 1997, apenas unas semanas antes de que la que fuera princesa de Gales perdiera la vida en un trágico accidente en el túnel del Alma en la ciudad de París. Diana se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la costa mediterránea, en St. Tropez, junto a Dodi Al Fayed y sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

Diana de Gales, en su último verano. (Foto: Gtres)

La princesa acaparó las portadas de todos los medios -sobre todo británicos, pero también centró el interés en otras partes del mundo en un momento en el que aún no había estallado el boom de la prensa digital, aunque sí que había algunas ediciones-, lo que provocó que el 50 cumpleaños de Camila quedara completamente en segundo plano. Un detalle que no fue del agrado del rey Carlos III y que aparece perfectamente reflejado en una de las últimas temporadas de la serie The Crown.

Vestida con un impresionante traje de baño en animal print de la firma Gottex que resaltaba su espléndida figura, Diana de Gales fue fotografiada por los paparazzi mientras disfrutaba de sus vacaciones, el mismo día que Camila cumplía 50 años. A la mañana siguiente, todos los medios recogieron las imágenes de Diana y dejaron en un segundo plano el cumpleaños de Camila en la residencia de Highgrove, en Gloucestershire. Algunos titulares fueron tan incisivos como este: «Querida Camilla. Esto te mantendrá alejada de la portada. Feliz cumpleaños y buenos deseos. Con cariño, Diana».

Una fiesta que Carlos III había organizado con sumo cuidado tras su divorcio para ir dando pasos para ir oficializando su relación con la que hoy es su esposa. Sin embargo, además de que la Reina Isabel II no quiso apoyarle asistiendo a la velada, Diana consiguió, una vez más, acaparar todo el protagonismo.

Camila, llegando a Highgrove. (Foto: Gtres)

El entonces príncipe de Gales hizo un gran despliegue para celebrar el cumpleaños de su pareja y esperaba que los medios le dedicaran toda la atención. De hecho, si no hubiera sido por las vacaciones de Diana, todas las cabeceras habrían dedicado sus portadas a este acontecimiento y no como finalmente ocurrió.