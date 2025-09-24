Tiene truco: así es como debes aplicarte la crema Nivea de lata azul para eliminar las arrugas de la cara

La crema Nivea de la lata azul puede eliminar las arrugas de la cara en un tiempo récord, pero cuidado, tiene truco. Las madres y abuelas de todo el país lucen hoy en día con una piel de escándalo y en parte es gracias a usar este tipo de cremas que se han hecho un hueco durante décadas. Si bien es cierto que su composición puede haber variado, de la misma forma que sucede con los alimentos, la realidad es que es más efectiva de lo que parece.

Estamos ante un tipo de crema que ha acabado siendo una de las más demandas del momento y no es casualidad. Gracias a su composición y fe de que este elemento acabaría siendo el que nos marcará de cerca, hemos descubierto en este producto icónico un buen aliado de nuestras rutinas de belleza. Son tiempos de aprovechar al máximo estos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando nuestro futuro. Si quieres decirles adiós a las arrugas sin gastar de más, no lo dudes, ha llegado el momento de hacer realidad estos cambios que quizás hasta ahora no imaginaríamos.

La crema de la lata azul de Nivea tiene truco

La realidad es que llevamos años viendo esta lata azul en el baño, como uno de los mejores símbolos de la belleza femenina. Este básico que era una simple crema hidratante, servía para todo. Nos acompañaba en numerosas ocasiones de tal forma que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada.

Esta crema tiene mucha historia, tal y como se nos presenta en su página web: «Inventamos, hace más de cien años, el cuidado moderno de la piel gracias a NIVEA Creme. Hoy en día millones de personas de todo el mundo con diferentes tipos de piel confían en la marca NIVEA. Esta es la razón por la que nuestros investigadores se centran especialmente en la individualidad de la piel humana y en las diferentes necesidades de cuidado derivadas de la cultura, el género y la edad. Lo que ha dado como resultado que en las últimas décadas hayamos creado numerosos productos innovadores para el cuidado de la piel, desde desodorantes hasta productos de protección solar. Trabajamos con más de 50 instituciones a nivel mundial para asegurar que nuestros productos son los adecuados para tu piel. En nuestra sede principal de Hamburgo hemos incluso instalado nuestro propio laboratorio para Asia y Latinoamérica donde las investigaciones se dirigen especialmente a los tipos de piel y las condiciones climáticas típicas de estas regiones. Nuestro sueño y objetivo: que algún día todas las personas del mundo confíen en los productos NIVEA para cuidar su piel».

Hace más de 100 años que esta crema se vende, sus inicios estuvieron en manos de un famoso doctor: «Antes de que pudiera comenzar la exitosa historia de NIVEA Creme, tenía que inventarse otra cosa totalmente diferente: el Eucerit. El Eucerit funciona como emulsionante que combina aceite y agua para crear una mezcla muy estable y refinada. Afortunadamente, el Doctor Isaac Lifschütz desarrolló este emulsionante totalmente nuevo en 1911, y el dermatólogo y catedrático Paul Gerson Unna que admiraba los conocimientos del Doctor Lifschütz, se lo presentó al Doctor Oscar Troplowitz, el químico y cofundador de la compañía Beiersdorf. Este último se dio cuenta de inmediato que gracias a este descubrimiento la emulsión de agua en aceite era la base perfecta para una crema cosmética para la piel, dando origen así a NIVEA Creme que recibió este nombre no gracias al color de la propia crema de color blanco como la nieve. El nombre «NIVEA»y el origen de NIVEA como marca, procede por tanto de las palabras de origen latino «nix, nivis», que significan «nieve»; por lo que si traducimos NIVEA literalmente significa «blanca nieve»».

Así es como debes aplicar la crema antiarrugas

Esta crema se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de aquellas que quieren empezar a cuidarse un poco más sin invertir de más. Por unos pocos euros podemos conseguir despedirnos de las arrugas por completo, eso sí, con un truco que puede ser esencial en estos días que corren.

Es momento de aprovechar al máximo este tipo de recursos y de hacerlo de la manera en la que todo encaje a la perfección. Esta crema por sí sola ya dispone de una composición de lo más auténtica y necesaria. Pero deberemos ponerla en práctica tal y como hacían nuestras madres y abuelas.

Si estás pensando en ser fiel seguidora de una crema barata y efectiva, debes saber cómo se utiliza para disfrutar de los mejores resultados posibles. Es hora de aprovechar al máximo este tipo de forma de lucir una piel perfecta con el mínimo esfuerzo posible.