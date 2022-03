Cada vez son más las personas que, de una manera u otra, rinden homenaje al pueblo ucraniano y a los difíciles momentos que están atravesando como consecuencia de la guerra encabezada por Putin. Después de que la Reina Letizia luciera la camisa sorochka, típica del país presidido por Zelenski, ahora ha sido el turno de Susanna Griso, que ha querido seguir los pasos de la consorte dándole un toque de lo más personal a su look.

Como ocurre cada día, durante la mañana del viernes, la presentadora se ha puesto al frente de Espejo Público, aunque en esta ocasión de una manera que ha llamado especialmente la atención. La periodista lucía la blusa tradicional de Ucrania, decantándose concretamente por un modelo de color borde trébol con bordados artesanales en tonos rosas, negros y blancos. Una muestra de apoyo a los ciudadanos de Europa del Este que están atravesando una situación bélica muy difícil: “Sirva como homenaje al heroico pueblo ucraniano, mi corazón con todos ellos”, decía Susana, demostrando así que coincide en gusto estilístico con la esposa de Felipe VI.

En un programa matinal como el acontecido, la catalana ha aprovechado para recibir a una invitada de lo más especial: Antonina, una diseñadora ucraniana que ha contado con detalle la historia que hay detrás de las sorochka, consideradas en Ucrania y ahora en más países como “un amuleto poderoso de la antigüedad que ahora ha vuelto después de estar un poco olvidado”, teniendo como significado “suerte, salud, patriotismo y familia”. Cuatro palabras que probablemente estén siendo el lema de vida de todos los ciudadanos que se han visto envueltos en una batalla bélica que va ya por su octavo día. De hecho, la modista ha sido la encargada de regalar la blusa a Susanna que hoy ha lucido, explicando que “la han bordado mujeres de su familia como reconocimiento a la tradición de sus antepasadas”.

Aunque aún no se sabe la procedencia exacta de su prenda, Letizia también llevó a cabo este homenaje durante la mañana del pasado 3 de marzo. Según pudo saber Look, la Reina acudió al Auditorio Mutua Madrileña también con esta particular camisa cargada de historia. Un gesto con el que la madre de la Princesa Leonor quiso conectar con la preocupación de los españoles, causada por el sufrimiento de un pueblo ucraniano que va perdiendo esperanza con el paso de los días. En su caso, la Reina prefirió decantarse por el color blanco, con detalles étnicos en mangas y pechos y una borla de flecos en la parte central. Una camisa que habría podido ser adquirida perfectamente en un mercadillo, del cuál aún no se ha sabido la localización. Para dejar constancia de este reconocimiento, en cuanto llegó al recinto y pese a las bajas temperaturas de Madrid en los últimos días, la consorte decidió prescindir de su blazer negra de corte masculino para poder así lucir más fácilmente la prenda en cuestión, acaparando el foco de atención de todos y cada uno de los medios de comunicación que había allí presentes.