Stradivarius tiene la falda vaquera con la que arrasarás: el must de la temporada que no puedes dejar escapar

Esta temporada hay una prenda que está de moda. Por lo que no puedes dejar escapar esta y otras del mismo estilo. Stradivarius tiene la falda vaquera con la que arrasarás.

Es denim en color gris y la llevas a la oficina de la mejor manera.

Stradivarius tiene la falda vaquera que vas a querer

Se trata de la falda tejana larga de corte recto con abertura delantera y bajo acabado sin costura.

Tiene cantidad de detalles que quizás no apreciará a primera vista. Así tienes el tiro high waist y tejido comfort para que vayas siempre total y bien cómoda a todos lados.

Entre estos detalles: lleva cinco bolsillos, y se cierra de manera frontal con cremallera y botón.

En qué materiales está hecha

Se confecciona en materiales de calidad, como su exterior de 99% algodón y 1% elastano. Esto se tiene en cuenta cuando debes cuidar y mantener esta prenda.

Así que haz caso a la etiqueta, pregunta si no sabes bien cómo debes lavarla, y a su vez, desde Stradivarius establece que debe la falda debe lavarse a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no debes usar lejía / blanqueador, debes planchar la prenda maximo 110 º c, tener en cuenta que no se precisa limpieza en seco y no debemos usar secadora.

Combinaciones posibles

Puedes combinar esta falda con variedad de prendas. Así cambias de look cada vez que te la pongas. Es el caso de las cazadoras denim, las tipo biker en negro, o bien aquellas botas que le irán muy bien.

En la parte superior puedes llevar un top tanto blanco como negro o bien de diversos colores, y hasta blusas en blanco cuando debes ir algo más sofisticada, a una reunión o en variedad de eventos.

En todo caso, es una falda muy versátil que siempre sienta bien. Y como el color es gris y oscuro, la combinas con prendas que son más coloristas y de tonos vivos para contraste.

Cuánto cuesta la falda

Su precio es de 25,99 euros en tallas que van de la 32 a la 44. Sabes que es una prenda que no durará mucho, así que no lo pienses mucho y escoge ahora tu talla. Comprar online en Stradivarius es bien fácil y cómodo, no tienes que ir a la tienda. De paso tienes variedad de prendas que puedes adquirir sin salir de un mismo lugar.

A la vez están las tiendas físicas, donde ir a comprar variedad de faldas y otros directamente.