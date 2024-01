Stradivarius arrasa con el jersey más bonito y a la moda que necesitas tener en tu armario

Pocas prendas son tan versátiles para usar durante todo el año como un jersey ajustado de punto con hombros descubiertos. Echando un vistazo al catálogo de las mejores marcas de moda, nos hemos topado con éste, que bien podría interesarte para tener para esta época del año. Stradivarius arrasa con el jersey más bonito.

Se trata de un jersey con escote recto acabado en vuelta y manga larga, en varios colores. De hecho, se encuentra disponible en tonos negro, crudo y kaki. Son tres clásicos que combinarán con cualquier falda o pantalón. Puedes llevarlos a la oficina, a una salida con amigas o a una cita especial con tu pareja. Es decir, sirven para cualquier situación.

Materiales de confección

Este producto se elabora en 100% con acrílico de la mejor calidad del mercado, por lo que resistirá años de uso sin problemas. Fabricado siguiendo los más cuidadosos estándares del sector, el acrílico es un material durable y ya probado en la industria.

Cuidados básicos

Para que se mantenga siempre como nuevo, es importante lavarlo a máquina en ciclos de centrifugado corto y a no más de 30° C. Asimismo, evita la lejía y el blanqueador y no plancharlo a más de 110° C. No lo limpies en seco ni tampoco utilices la secadora.

Cuáles son sus tallas

A la hora de la compra, revisa la guía de tallas de Stradivarius para asegurarte de seleccionar la que mejor se ajuste a tu figura. Recuerda que son cinco las tallas disponibles: XS, S, M, L y XL. Suficientes para que cada mujer se sienta cómoda con su jersey.

Cuál es el precio del jersey más bonito de Stradivarius

El precio de este jersey es de 22,99 euros. Un coste realmente tan bajo que nos parece buena idea aprovechar y adquirirlo en dos colores. Hablamos de un jersey que sienta estupendamente.

Puedes hacerte con un crudo y un negro para tener opciones contrapuestas para el día y la noche; u optar por una alternativa que últimamente es tendencia como el kaki. En cualquier caso, todos son colores que lucirán en eventos tanto formales como si los tienes para diario con tus vaqueros y botas bajas. Así vas siempre cómoda.

Respecto a los gastos de envío, si se lleva a las tiendas de la firma, entonces son totalmente gratuitos, por lo que no tienes que preocuparte por ellos.

Si quieres recibirlo en un punto de recogida o en tu dirección, deberás gastar más de 30 euros o pagar un extra de 3,95 euros. Nuestra recomendación es que busques alguna otra prenda o accesorios que te haga falta para disfrutar del envío gratuito.

Luego, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución si no estás completamente satisfecha con tu jersey. Si algo no te ha gustado, no era lo que deseabas o la talla seleccionada no era la adecuada, solamente tendrás que registrarte en Stradivarius para realizar la devolución. O acércate a las tiendas para hacer el cambio. Verás que es bien fácil.

Por esto puedes decidirte por la devolución en punto de entrega desde la web o la app de Stradivarius. En ese supuesto, todas las devoluciones que se realizan en punto de entrega tiene un coste de 1,95 euros que se descontará del reembolso de tu pedido de Stradivarius.

Elige ya el jersey que transformará estos meses de 2024, y el color que te guste más, hay varios para elegir y todos son estupendos.

Cualquier duda que puedas tener, lo consultas directamente en la web o en el teléfono de atención al cliente.