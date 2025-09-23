Soy peluquera y estos 4 productos naturales de Mercadona te dejan un pelo suave e hidratado

Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para el cuidado de su cabello. La tendencia de elaborar mascarillas caseras con ingredientes sencillos, accesibles y libres de químicos agresivos se ha convertido en una opción muy valorada por quienes desean mantener un pelo sano, fuerte y brillante. En este sentido, estos 4 productos naturales de Mercadona son un aliado imprescindible gracias a su amplia gama de productos naturales, económicos y fáciles de conseguir, que permiten crear tratamientos personalizados para diferentes tipos de cabello.

Una usuaria de TikTok, @nataly.olveraa, que se destaca por dar consejos para el cuidado del cabello, subió un video en el que muestra distintos productos naturales que se pueden conseguir en Mercadona y con los que podrás realizar mascarillas caseras para cuidar tu cabellera. Entre los productos estrella que podemos encontrar en sus estanterías destacan el aceite de almendras 100% natural, el aloe vera puro, el aceite de coco virgen y el aceite de oliva extra virgen. Estos ingredientes, presentes desde hace siglos en la cosmética tradicional, cuentan con propiedades hidratantes, reparadoras y nutritivas que la ciencia ha respaldado en numerosas investigaciones. Lo mejor de todo es que pueden utilizarse solos o en combinaciones sencillas para obtener mascarillas capilares adaptadas a las necesidades específicas de cada persona.

Estos 4 productos naturales de Mercadona te dejan el pelo suave

Aceite de almendras: suavidad y nutrición

El aceite de almendras dulces es uno de los productos más apreciados para el cuidado del cabello. Su riqueza en ácidos grasos esenciales, vitamina E y antioxidantes lo convierten en un aliado perfecto para nutrir en profundidad y devolver la suavidad a las fibras capilares dañadas. Se puede aplicar directamente en las puntas secas o mezclarse con otros ingredientes como el aloe vera para potenciar sus efectos.

Aloe vera: hidratación pura

El aloe vera puro es otro de los imprescindibles de Mercadona para quienes buscan un tratamiento natural. Este gel, extraído de la planta, es reconocido por sus propiedades calmantes, regeneradoras e hidratantes. Aplicado sobre el cuero cabelludo, ayuda a aliviar irritaciones y a mantener un entorno saludable para el crecimiento del cabello.

Cuando se usa en mascarillas, puede aplicarse solo o mezclado con aceites vegetales. Su textura ligera hace que sea muy fácil de extender y de retirar con un simple lavado. Además, contiene vitaminas del grupo B, C y E, que contribuyen a fortalecer la fibra capilar y a reducir la caída estacional. Según la National Center for Biotechnology Information (NCBI), los compuestos bioactivos del aloe vera tienen un efecto positivo en la regeneración de tejidos, lo que también se traslada a la salud del cuero cabelludo.

Aceite de coco virgen: el pre champú perfecto

Entre los 4 productos naturales de Mercadona, el aceite de coco virgen es un producto versátil que se ha popularizado en los últimos años por sus múltiples beneficios para el cabello. Se recomienda aplicarlo como pre-champú, es decir, antes del lavado, ya que actúa como una capa protectora que reduce la pérdida de proteínas durante el proceso de limpieza.

Gracias a su alto contenido en ácido láurico, penetra con facilidad en la fibra capilar, nutriéndose desde el interior. Esto lo convierte en un excelente aliado para cabellos secos, rizados o castigados por el uso de tintes. Una mascarilla casera muy eficaz consiste en mezclar aceite de coco con unas gotas de aceite de almendras, dejando actuar al menos 30 minutos antes del lavado.

Aceite de oliva extra virgen: tradición y brillo

El aceite de oliva extra virgen no solo es un ingrediente básico de la dieta mediterránea, también es un excelente recurso cosmético. Sus ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes ayudan a hidratar, reparar y dar brillo al cabello opaco. Utilizado en mascarillas, aporta una nutrición profunda y ayuda a combatir el encrespamiento.

Cómo crear tus propias mascarillas caseras

Lo mejor de estos productos es que permiten múltiples combinaciones. Algunas ideas sencillas incluyen:

Mascarilla nutritiva: mezcla aceite de almendras con aloe vera puro y aplica en todo el cabello durante 20 minutos.

Tratamiento reparador: combina aceite de coco virgen con unas gotas de aceite de oliva extra virgen, ideal para cabellos dañados.

Mascarilla calmante: aplica solo aloe vera en el cuero cabelludo para aliviar irritaciones y aportar frescor.

Estas recetas caseras son rápidas de preparar, económicas y pueden convertirse en un ritual semanal para mantener el cabello sano y lleno de vida.

Consejos y precauciones

Aunque estos productos son naturales, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones. Es importante no abusar de las cantidades, ya que los aceites aplicados en exceso pueden dejar el cabello pesado. Además, se aconseja siempre realizar una prueba en una pequeña zona de la piel para descartar posibles reacciones alérgicas.

Por otro lado, conviene recordar que el cuidado del cabello también depende de factores internos como la alimentación, la hidratación y el descanso. Los productos externos son un complemento, pero no sustituyen hábitos de vida saludables.