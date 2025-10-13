Soy peluquera y esto que haces todos los días estropea tu pelo: adiós a las gomas de siempre

Hay algo que haces todos los días que estropea tu pelo, le vas a decir adiós a las gomas de siempre. Será el momento de aprovechar al máximo cada uno de los elementos de qué disponemos para conseguir aquello que queremos, un plus de buenas sensaciones que puede acabar llegando con esa melena cuidada y bonita que necesitamos. Es hora de convertir un hábito de esos que impresionan en algo imprescindible. Será el momento de hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

El pelo puede estropearse de una forma que no esperaríamos con un gesto que puedes hacer cada día estás acabando con esa melena. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada que puede ser la que nos afectará de lleno en unos días en los que el cabello puede cobrar un protagonismo especial. Nada mejor que conseguir aquello que deseamos, un peinado más sencillo y fácil de cuidar, pero, sobre todo un pelo saludable que acabe siendo el que queremos si dejamos atrás este hábito.

Las gomas de siempre se despiden

La realidad es que la manera en la que tratamos nuestro pelo acaba siendo el reflejo de este elemento. Lo que queremos es lucir una melena que acabe siendo la mejor opción posible para estos días de otoño en los que como las hojas de los árboles, suele haber alguna pérdida de cabellos.

Son tiempos de esperar lo inesperado y de hacerlo con la ayuda de todos los consejos posibles. Antes que nada, hay que estar preparados para afrontar una serie de novedades que llegan de la mano de los expertos en el cabello, los peluqueros pueden ser los que nos ayudarán a hacer realidad esa situación del todo inesperada.

Es hora de apostar claramente por un cambio a la hora de peinar y de tratar nuestro pelo. Con la ayuda de una situación del todo inesperada, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Las gomas de pelo, pueden ser las primeras en acabarse, si tenemos en cuenta lo que pueden hacer.

Los expertos nos dan algunos consejos para conservar nuestra melena de la mejor manera posible. Sin que nada nos afecte en estos días de pérdida de cabello.

Esto que haces todos los días estropea tu pelo

Tu pelo puede verse estropeado por algo que haces todos los días y que realmente puede acabar siendo la antesala de algo más. Lo que queremos es conseguir que todo encaje a las mil maravillas a través de un cambio de tendencia que puede ser fundamental.

Tal y como nos explican los expertos de Kinubrand: «Para entender por qué las gomas tradicionales dañan tanto el cabello, debemos examinar la estructura capilar a nivel microscópico. Los tricólogos realizan exámenes minuciosos para estudiar la densidad, la textura y el patrón de crecimiento del cabello, evaluando también la salud del cuero cabelludo en busca de signos de inflamación que puedan afectar al estado general del cabello».

Siguiendo con la misma explicación: «Estudios publicados en el Journal of Cosmetic Dermatology demuestran que las superficies lisas pueden reducir la fricción capilar hasta en un 43%, comparado con materiales rugosos como el algodón o las gomas elásticas convencionales. El cabello está compuesto por tres capas principales: la cutícula (exterior), la corteza (intermedia) y la médula (interior). La cutícula del cabello rizado tiene escamas que se levantan, haciendo que este tipo de cabello sea más vulnerable al daño, rotura y sequedad. Cuando usamos gomas inadecuadas, estas escamas se enganchan y rompen».

Existen gomas específicas antirrotura de diversos tipos que debes tener en cuenta si quieres lucir melena. Siguiendo a los mismos expertos:

Gomas en espiral (cable telefónico). Scrunchies de materiales naturales. Los coleteros fabricados de algodón orgánico y látex 100% natural son perfectos para todo tipo de cabello, no dejan marca ni dañan el cabello y brindan máxima flexibilidad. Estos accesorios han experimentado un resurgimiento debido a sus propiedades protectoras.

Gomas de silicona médica. Las gomas de silicona de grado médico ofrecen una superficie completamente lisa que minimiza la fricción. Su superficie lisa de goma y forma específica hacen que el pelo no se enrede ni se rompa, permitiendo que el cabello quede bien sujeto, pero sin apretar.

Elige la que más te guste y más se adapte a lo que necesitas. Dependiendo del tipo de pelo que tengas te puede servir más o menos un tipo de coletero que le dará a tu melena el acabado que necesita. Hazte con ellas antes que sea tarde y la pérdida de cabello de estos días se incremente un poco más con este gesto de recogerte el pelo que puedes hacer todos los días.