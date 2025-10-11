Soy peluquera y éste es el corte de pelo que más me piden en el salón: rejuvenece al instante

El cambio de estación es el momento perfecto para renovar la imagen, y el cabello se convierte en el mejor lienzo para hacerlo. La temporada otoño-invierno 2025 llega cargada de estilos versátiles, rejuvenecedores y con mucha textura. Según la estilista y creadora de contenido Daniela Liepert, los cortes de pelo que más le piden en el salón dominarán los próximos meses y tienen un objetivo común: aportar frescura y movimiento, realzando los rasgos naturales del rostro. Desde el clásico pixie texturizado hasta el moderno bob italiano, las tendencias invitan a atreverse sin perder la elegancia.

Los expertos señalan que estos cortes de pelo no solo responden a la moda, sino también a un cambio cultural: buscamos practicidad sin renunciar al estilo. En una época en la que el ritmo de vida es acelerado, los peinados fáciles de mantener y que realzan la belleza natural ganan terreno. Además, el auge del cabello saludable y las texturas naturales está impulsando el abandono de técnicas agresivas, dando lugar a looks más auténticos. Esta corriente coincide con los estudios del European Hair Research Society (EHRS), que destacan la creciente preferencia por el cuidado integral y sostenible del cabello.

El corte de pelo que más me piden en el salón: pixie texturizado

El pixie texturizado vuelve con fuerza como uno de los estilos más atrevidos y rejuvenecedores. Su encanto reside en el volumen estratégico y las capas ligeras que aportan movimiento. Ideal para cabellos finos o con poco cuerpo, este corte combina comodidad y carácter. Puede adaptarse a distintos tipos de rostro: con flequillo lateral para suavizar las facciones o más despejado para resaltar la mirada.

Además, su mantenimiento es mínimo, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes buscan un estilo moderno sin complicaciones. En su versión 2025, el pixie se lleva con un toque desordenado y natural, lejos del acabado rígido de otras épocas.

Micro bob: la sofisticación en su mínima expresión

El micro bob se impone como el corte estrella de la temporada. Este estilo, que roza la línea de la mandíbula o incluso la barbilla, representa elegancia y audacia al mismo tiempo. Su atractivo radica en la simplicidad geométrica y en la versatilidad: puede lucirse liso, ondulado o con las puntas ligeramente texturizadas.

Este corte de pelo que más me piden en el salón favorece especialmente a rostros alargados o de facciones delicadas, y se adapta tanto a melenas finas como densas. Inspirado en el minimalismo francés, el micro bob proyecta seguridad y sofisticación sin esfuerzo.

El corte de pelo que más me piden en el salón: corte mariposa

El corte mariposa —uno de los más virales de los últimos años— sigue triunfando en 2025 gracias a su efecto lifting natural. Se caracteriza por una doble capa: una más corta que enmarca el rostro y otra larga que mantiene la sensación de melena abundante. Es ideal para quienes desean renovar su estilo sin renunciar al largo.

Este corte aporta volumen y dinamismo, especialmente en cabellos con ondas suaves. Además, resulta perfecto para crear peinados con brushing o bien ondas naturales. Su éxito radica en su capacidad para rejuvenecer el rostro sin necesidad de un cambio radical.

Bob italiano o curly bob: elegancia con carácter

El bob italiano, también conocido como curly bob cuando se adapta al cabello rizado, es otro de los protagonistas indiscutibles de la temporada. Este corte, más denso y estructurado que el bob clásico, busca resaltar el volumen natural del cabello y enfatizar la textura.

El resultado es un estilo sofisticado, con aire mediterráneo y gran movimiento. En su versión rizada, el curly bob celebra la naturalidad de los rizos, permitiendo que el cabello conserve su forma sin necesidad de alisados. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), el auge de los productos naturales y libres de químicos está transformando los hábitos de belleza, favoreciendo la salud capilar y la sostenibilidad ambiental.

Flequillos: el toque rejuvenecedor

El flequillo regresa con múltiples versiones: recto, desfilado, largo o tipo cortina. Además de añadir personalidad, tiene un efecto rejuvenecedor inmediato, ya que suaviza las líneas de expresión y centra la atención en los ojos.

El bang curtain o flequillo cortina sigue siendo el favorito, por su caída natural y su capacidad de adaptarse a distintos tipos de rostro. En cabellos finos, aporta volumen y movimiento; en melenas más densas, genera equilibrio visual. Este año se combina con cortes en capas o melenas medias para un aire desenfadado.

El corte de pelo que más me piden en el salón: ondas y texturas

Las ondas suaves y las texturas naturales marcan el cierre perfecto de esta temporada. La tendencia se aleja del peinado perfecto para abrazar un acabado más orgánico y libre. Los rizos, las ondas sueltas y los cabellos con movimiento definen una nueva feminidad relajada.