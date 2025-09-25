Soy esteticista y este es el color de uñas que llevan las mujeres más elegantes con el que vas a triunfar este otoño
Toma nota del color de uñas que se llevará este otoño
El color de uñas que se va a llevar este otoño te puede sorprender más de lo imaginable, con este tono vas a triunfar, es elegante y seguro que ya lo tienes en casa. Como cada año, con la llegada del cambio de estación, llega el momento de darle a nuestras manos el acabado que necesitan. Queremos destacar ese color intenso y bonito que nos acompañará en estas fechas. Sin duda alguna, las manos son uno de elementos de nuestro cuerpo que más vamos a cuidar, en especial con el color de las uñas.
Unas uñas bien hechas son una señal de que el cuerpo sigue un marcado equilibrio. Es una importante carta de presentación que debemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Es un elemento estético que dice mucho de la persona y para el que debemos empezar a cuidar de una manera que quizás nos acabe sorprendiendo. Es momento de mostrar la elegancia pura de la mano de este tipo de manicura que puede ser la que marque estas jornadas de temporada.
Vas a triunfar este otoño
A medida que vemos como llegan las estaciones, no debemos dejar escapar este tipo de elementos que nos servirán para marcar estilo. Ir a la moda, es estar cómoda con un tono de manos que tiene mucho qué decirnos. En especial si somos de las que se cuidaron mucho en este aspecto.
No es sólo una buena manicura, sino encontrar el tono que cubra esas uñas que vienen de un verano de mucho movimiento. Lo que acabaremos obteniendo en ese extra de buenas sensaciones que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.
Nuestras manos son la mejor carta de presentación para abrazar, tocar y sentir ese otoño que puede traernos novedades. Si lo que queremos es mostrar que vamos a la último o que, simplemente necesitamos ese tono de uñas adecuado, nada mejor que este tipo de elementos esenciales.
Es momento de saber qué tonos recomiendan los expertos que podemos llevar en nuestras manos y que acabarán marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar por unas tonalidades que vamos a ver cada vez más en este tipo de manicuras que nos podemos hacer en casa.
La esteticista recomienda este tono de uñas
Las uñas son una parte importante de nuestros cuidados, en redes sociales, hemos descubierto que podemos sumergirnos en lo mejor de un tipo de tono que sin duda alguna, se convertirá en el definitivo. Tal y como hemos descubierto de mano de estos expertos, los tonos de esta temporada son:
- Colores plenos: Clásicos y sofisticados, perfectos para cualquier ocasión.
- Degradé uña por uña: Un toque sutil de originalidad en cada mano.
- Carey: Un efecto moderno y versátil que nunca pasa de moda.
- Maximalismo: Brillos, texturas y detalles para quienes aman destacar.
- Clean nails: Uñas naturales y minimalistas que irradian frescura.
Los expertos de Druni nos enseñan a hacer una buena manicura en casa con todo lo necesario:
Materiales necesarios
- Lima y pulidor de uñas.
- Empujador de cutículas.
- Base fortalecedora transparente o con un ligero tinte rosado/nude.
- Esmalte en tono nude o rosado translúcido.
- Top coat satinado (no ultra brillante).
- Aceite de cutículas y crema de manos.
Paso a paso
- Preparación: lima la uña dándole una forma suave y uniforme, y pule la superficie para eliminar irregularidades.
- Cutículas: hidrátalas y retíralas suavemente con un empujador, evitando cortes agresivos.
- Base: aplica una capa fina de base fortalecedora para proteger y alisar la uña.
- Color: da una o dos capas finas de esmalte translúcido nude o rosado, dejando secar entre cada una.
- Acabado: finaliza con un top coat satinado que aporte brillo delicado.
- Hidratación: aplica aceite de cutículas y masajea para un acabado perfecto.
Empieza a cuidar tus manos eligiendo el color y el estilo que necesitas para lucirte esta temporada. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán esenciales. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno.
Son tiempos de aprovechar estos cambios para poner nuestras uñas en plena forma y hacerlo de una manera que nos asegurará la manicura ideal. Los tonos que marcan los cambios de estación, un poco más oscuros, pueden convertirse en la mejor opción posible para estos días que tenemos por delante. Si estás buscando mostrar tu mejor cara, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo con un esmalte ganador.
Si te la haces en casa la manicura o te la hacen, siempre es mejor estar preparado para poder obtener ese plus de buenas sensaciones que generará este tipo de tonos. Elige el tuyo y ponte manos a la obra.