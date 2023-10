Son cómodas y protegen del frío: la última novedad en botas de Pikolinos

Esta marca nos ofrece siempre novedades para cada temporada. Ahora ya tienes aquel calzado para protegerte del frío, es la última novedad en botas de Pikolinos.

En modelo Malaga es sencillo y resultón. Está en dos colores básicos para este invierno.

La última novedad en botas de Pikolinos

Es el botín de mujer que combina toda la comodidad que buscabas con un tacón bajo y un toque especial que le aportan las tachuelas. ¡Será tu modelo preferido en esta temporada!

Entre sus características técnicas, debemos resaltar el corte de 100% piel vacuno, un forro interior: 75% textil, 25% piel porcina, suela de 100% sintética, plantilla acolchada y cierre con cremallera.

Además tiene una altura de tacón de 4 cm, mientras que el contorno de la caña es de 25 cm y la altura total de ésta de 11,3 cm.

Botines versátiles

Ya puedes completar tu look con este botín con tachuelas. Son perfectas con tus vaqueros y cazadora biker de diversos colores. Según veas, puedes ofrecer un estilo muy campero para llevarlas en fin de semana.

También son las preferidas para salir de cena y hasta para una fiesta con ese vestido algo más informal.

En dos colores para ti

Tienes tales botines en dos colores básicos de temporada. El negro es el más elegante y el que más llevarás durante varias temporadas. Sabes que van bien con todo, así que si lo eliges van siempre conjuntada.

En color marrón o brandy como establecen en la web de Pikolinos, tienes una bota siempre sofisticada que sabes que no va a pasar de moda. Lo mejor es que también combina a la perfección con tus vaqueros preferidos. Así que no vas a poder decir no a estas botas.

Cuál es su precio

El precio que tienen estas botas, que puedes comprar directamente en la web de Pikolinos, es de 139,95 euros. Las tallas van en función del color de la bota, en general son de la 35 a la 42 pero algunas tallas pueden acabarse en breve.

De manera que si buscas un botín sencillo, resolutivo y que puedes llevar desde el día a día, y hasta en fiestas y fin de semana, entonces ya tienes el modelo que cambiará tu temporada para varios año.

En Pikolinos hay cantidad de zapatos y todos de calidad, así que sabes que estás comprando un calzado de piel que te durará años.

Ya puedes entrar en la web y ver toda la información sobre el precio, devoluciones, envíos y más.