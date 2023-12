Son los botines más trendy y vas a brillar estas navidades: están en Primark por 35 euros

La colección Rita Ora de Primark está dando mucho que hablar. Vestidos, pantalones y también accesorios. La cantante, compositora y actriz ha colaborado con la marca para lanzar varias prendas. Es el caso de los botines más trendy con los que brillas esta Navidad.

Hablamos de unos botines bien originales, que presentan malla con brillos y tacón, siendo la nueva estrella de la colección de calzado que puedes encontrar en sus tiendas.

Cómo son los botines más trendy de Primark

Los vas a querer para tus salidas siendo totalmente especiales porque se usan en aquellas fiestas que te traen siempre días de elegancia en cantidad de prendas.

En su composición, a tener en cuenta que el empeine de tela y material sintético, con forro también de tela y material sintético y la suela del mismo material sintético.

Las botas que brillan en las fiestas

En color plateado, junto al negro, tienes un calzado top que quedará perfecto para cantidad de ocasiones. Tanto en Primark como en otras tiendas, hay cantidad de prendas que le van perfectas. Por un lado, tenemos los vestidos en plateado o dorado, en ese efecto metalizado que tanto se lleva.

Por otro lado, tenemos los pantalones de lentejuelas, los tops y blusas de este estilo, y las blazers para lucir con los botines.

Mientras que los abrigos de pelo aportan esa distinción que necesitas, también además para poder estar más abrigada ahora que viene el frío.

Botas similares

Primark cuenta con algunas botas similares con las que también brillarás. Hablamos de las de piel de cocodrilo sintética en color plata, también de la colección de Rita Ora, con precio de 30 euros, en diferentes tallas. Como en Primark no hay tienda online de momento, debes comprobar la disponibilidad en tienda, y lo puedes hacer directamente online.

También tenemos botines con plataforma en blanco y negro, también de Rita Ora, a un precio de 30 euros. Además de las botas mosqueteras bien altas, que estilizan tu figura y de paso no pasas frío. El precio es de 36 euros y debes buscar tu talla. A la vez tenemos los botines Chelsea con tacón grueso y precio de 24 euros en color blanco.

Cuánto cuestas los botines más trendy

Los botines plateados de malla tienen un precio de 34 euros y los tienes en tallas que van de la 36 a la 41. Sabes que son botines de una colección exclusiva de Rita Ora que lucirás en cantidad de ocasiones.

Porque si ahora los tienes en las fiestas navideñas, entonces te los pones luego en un evento, como invitada de boda y hasta para aquellos eventos en los que debes brillar. Sabes que no vas a pasar desapercibida.

Cómo obtener estos botines

En Primark, aunque pronto llegará, no hay tienda online, es decir, no podemos comprar en una web, pero sí ver los diversos productos. En este caso, para este botín es importante comprobar la disponibilidad en la tienda para que no vayas en vano.

De todas formas si vas a la tienda y ves tales botas, ya puedes comprarlas y no esperar porque pueden agotarse en breve. Luego hay que destacar que no en todos los Primark estan los mismos productos, y a veces lo que no está puede volver en otro momento. Pero no siempre sucede.

De paso, si vas a la tienda, entonces verás la cantidad de prendas que tienes a tu alcance, sea para diario como para las fiestas. También podrás ya comprar tus regalos de Navidad, en la sección de niños, mujer, hombres, complementos, hogar, papelería, en la zona de belleza y más. Los tienes todos en un mismo lugar.