Las sneakers estilo Marta Ortega que vuelven a estar disponibles en Zara por menos de 30 euros

Si bien años atrás las zapatillas deportivas quedaban desterradas para incorporar a un look, conforme ha ido pasando el tiempo esta creencia se ha ido desvaneciendo, afortunadamente. Gracias a que la moda está en continuo cambio, hoy en día llevar unas sneakers no sólo es sinónimo de comodidad, sino de estilo propio también.

No hay más que hacer referencia a iconos de estilo de la talla de la princesa Diana, quien con sus outfits más desenfadados creó su propio imperio de la moda. Un estilo que sigue siendo imitado en todos los rincones del mundo. Lo mismo ocurre con Marta Ortega, la presidenta no ejecutiva de Inditex. La empresaria ha dejado claro que cada vez que ha hecho una aparición pública, que la sofisticación y el estilo no están reñidos con el hecho de apostar por unas zapatillas deportivas. De hecho, son varias las ocasiones en las que la hija de Amancio Ortega ha confirmado lo que acabamos de describir en estas líneas.

Marta Ortega luciendo un look desenfadado. (Foto: Gtres)

Marta Ortega cuenta con una amplia selección de calzado deportivo, pero casi todos los modelos tienen un denominador común: cuentan con algo de plataforma, lo que hace que la figura se estilice aún más. Ahora, Zara ha vuelto a traer un diseño perfecto para cualquier época del año y que está arrasando entre los amantes del street style.

Las zapatillas virales de Zara

En la sección de zapatillas de la firma con sello made in Spain puedes encontrar las zapatillas que se adaptarán a la perfección a cada uno de tus estilismos.

Zapatillas bicolor de Zara. (Foto: Zara)

Es un zapato tipo deportivas en combinación de colores en el cuerpo, blanco y negro con suela con plataforma (de 4.5 centímetros) y cierre mediante cordones. Hay desde la talla 35 hasta la 42 y, lo mejor es su precio porque por tan solo 25,95 euros pueden ser tuyas. Eso sí, debes darte prisa porque prometen convertirse en el diseño viral de la temporada.

Zapatillas deportivas bicolor (blancas y negras) de Zara. (Foto: Zara)

Al ser realizadas en dos colores básicos eso nos da mucho juego a la hora de combinarlas. Es más, se pueden convertir en tus mejores aliadas para esos días todoterreno en los que quieres ir un poco más formal, pero cómoda. Son también perfectas para ir a la oficina sin perder ese ápice de estilo. De hecho, este modelo elevará tus looks al máximo esplendor. Y tú, ¿a qué esperas para hacerte con un modelo?