Skechers tiene el clon de las sandalias de moda que triunfan por su diseño y sensación de confort

Sabes que hay marcas que siempre aportan comodidad para tus pies. Ahora tienes el clon de las sandalias de moda y están en Skechers.

Las tienes en dos colores para que el pie descanse, en verano y primavera y así vas con un gran confort a cualquier hora del día. Además sorprende por su versatilidad, ya que te las pones para andar por la ciudad, cuando vas a la playa y hasta por la noche con tu vestido vaporoso.

El clon de las sandalias de moda

Hablamos del modelo Skechers Arch Fit Granola. Añade un nuevo sabor a un clásico del confort con la sandalia más de moda y tendencias del momento. Entre sus características, que revolucionarán el look que llevas a diario, es una sandalia tipo pala confort con dos tiras, con parte superior de ante suave y plantilla de sujeción Arch Fit.

Los materiales son de primera, siempre bien trabajados, de calidad y con esos tejidos que aportan lo que necesita tu pie para descansar.

Por ejemplo, presentan el sistema patentado de plantilla Skechers Arch Fit® con soporte en el arco plantar certificado por podólogos. Con la forma diseñada por podólogos, desarrollada con 20 años de datos y 120 000 exploraciones de pie diferentes. Mientras que la plantilla se amolda a tu pie para reducir el impacto y aumentar la distribución del peso.

Detalles que siempre suman

Parte superior de ante suave

Sandalia tipo pala clásica con dos tiras con hebillas metálicas ajustables

Talón de 3,14 cm

Detalles del logotipo de Skechers® y Arch Fit®

En dos colores llevables

Estas sandalias se confeccionan en dos colores distintos en su pala. Marrón y negro. Son los dos llevables y versátiles para miles de ocasiones.

El color marrón medio es uno de los más atractivos y que caracterizan a estas sandalias en sus diversas marcas allá donde las veas. Te las pones con jeans largos o cortos, camisetas de colores, shorts en color kaki y hasta con vestidos para ir ultracómoda por la noche e incluso a la oficina cuando viene el buen tiempo.

En color negro, es una sandalia realmente útil y comodín para siempre. Es aquel modelo más bajo y sin tacón que permite ir con él gracias a los jeans en color negro o azul, con faldas vaqueras, pantalones pirata para el verano, faldas midi y hasta con el traje de baño si vas a la playa con pareo y las zapatillas.

Cuál es el precio del clon de las sandalias de moda

Su precio son 75 euros ambos colores, siempre con el IVA incluido y en varias tallas. Si compras online, entonces debes saber las tallas que están en este momento disponibles. En color negro las tienes del 36 a la 40, en color marrón, de momento también están las mismas tallas de la 36 a la 40.

Si no tienes claro la talla que debes elegir, desde Skechers, tienes entonces la guía de tallas para que no te pierdas.

Otra cosa es que compras en las tiendas Skechers para esto hay que mirar y saber antes si tal modelo está entonces en la tienda física que tengas más cercana.

Comentarios positivos

Las zapatillas y sandalias de Skechers son algunas de las más valoradas en general por su diseño, trabajo, materiales y comodidad. En este caso, hay diversos comentarios positivos en la misma web que puedes comprobar.

“¡Estas sandalias han estado en mis pies desde que salieron de la caja! Soy talla 10, pero a diferencia de los zapatos Skecher cerrados donde uso una 11, las sandalias son fieles a la talla (pedí la 11 y tuve que cambiarlas por una 10). Tengo un pie un poco ancho hoy en día, por lo que estos corren en el lado ancho… De hecho, puede que tenga que apretarlos un poco. Por lo demás, ¡son las sandalias más cómodas que creo haber tenido jamás! Realmente nunca he sido un fanático del «look Birkenstock», pero en estos días lo que más me importa es la comodidad y principalmente el apoyo, ya que he tenido ataques de fascitis plantar y espolones óseos. Solo los he tenido durante 3 semanas, así que tendré que esperar y ver cómo duran… ¡Definitivamente los compraría nuevamente!”, y hay otros comentarios parecidos que hacen que los usuarios estén contentos con el producto.

Sigue las instrucciones de compra para que te lleguen a casa antes de que lo que crees y de paso las tienes para la temporada estival pues el calor empieza a apretar.

Comprar en la web de Skechers tiene ventajas porque puedes hacerte del club Plus y de esta manera tienes envío gratis y puedes entonces ganar 5 euros de descuento.

Tienes unas clon de las Birkenstock pero mejores porque son mas cómodas movidas por estos materiales que son siempre trabajados para que tu pie no sufra.