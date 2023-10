Si eres bajita y no sabes cómo meterle un botín a tus looks sigue estos consejos. Van a acabar con tu problema de golpe

Meterle un botín a tus looks no es complicado, solo necesitas una serie de consejos y prendas que sean capaces de hacerte acabar con tu problema de golpe. Vas a poder hacer que tus piernas parezcan más y más largas, de tal forma que lograrás un estilo de 10 invirtiendo de la mejor forma posible tu dinero en looks que sorprenden. Tu problema tiene fácil solución, solo necesitas buscar las prendas adecuadas para llevar unos botines que pueden hacerte unas prendas infinitas.

Vas a acabar con el problema de cómo meterle un botín a tus looks sigue estos consejos

El botín Chelsea es el que nos quedará siempre bien. Es el básico que en negro nos puede acompañar en más de una ocasión, vas a hacerte con el botín de moda d la mano de una marca como Zara. Opta por un plano o con tacón según tu actividad diaria. Los puedes tener por solo 35 euros, un precio que te dará el botín de la temporada.

Unos leggins de color negro, del mismo tono que los botines, de esta manera no cortarás la pierna, sino que se verá más larga. Con la ayuda de un total look del mismo color puedes ganar un tipo de prenda con el que seguro que triunfarás en todos los sentidos. Puedes hacerte con estos leggins por solo 19 euros.

Usa un vestido midi que sea fluido que te ayude a combinar tus botines con una prenda de ropa que está destinada a triunfar en todos los sentidos. Con los botines conseguirás parecer más alta. Si optas por una falda corta te verás con las piernas acortadas, que es algo que no quieres mostrar.

Opta por unos pantalones de pierna recta para que puedas ponerte los botines que te sacarán de más de un apuro. Esta combinación de pantalón recto y botín es lo que estás buscando para esta temporada. Una combinación que te dará más de una alegría que acabará con tus problemas a la hora de hacerte con un tipo de complemento con el que triunfar.

Estos consejos te ayudarán a alargar las piernas de tal forma que podrás verte muy bien, con la ayuda de unas prendas y complementos que siempre quedan bien. A partir de ahora ya podrás llevar los botines como una influencer.