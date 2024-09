Si eres bajita Lefties tiene los básicos que te vas a poner sin parar: vas a parecer mucho más alta

Cuando la naturaleza no te damos mucha altura, siempre hay prendas que te hacen parecer más alta. desde zapatos de tacón, a pantalones, pasando por faldas midi que estilizan tu figura. En este caso, nos hemos datos una vuelta por una de las tiendas con más prendas low cost y hemos escogido diversas prendas para las bajitas. Lefties tiene los básicos que te vas a poner sin parar. Verás que te estilizan y quedan bien con cantidad de muchos otros accesorios. Respecto al precio, no te preocupes porque sabes que en esta tienda casi todo es mucho más barato y no tendrás que sufrir la temida cuesta de septiembre.

Por esto Lefties tiene variedad, como vaqueros que siempre quedan bien y permiten ganar altura, también los taconazos que debemos ponernos durante esta temporada y hasta vestidos y faldas midi, porque son más largos y sientan estupendamente. Si todavía no tienes tu cápsula para esta nueva temporada, es el momento. Pues muchas de estas prendas se agotan y no tienes la talla. Ahora puedes elegir el color, la talla, vamos, todo lo que desees para tener una temporada explosiva. La tienda todavía tiene muchas cosas de verano, entretiempo y hasta para la temporada que está por venir.

Los básicos que te vas a poner sin parar

Vestido largo espalda cruzada

Vestido largo de cuello redondo y tirantes anchos con espalda cruzada. Cuenta con una abertura en la parte trasera del bajo de la prenda. Está confeccionado en un tejido de 100% algodón.

Para poder cuidarlos, debes hacer caso a la etiqueta y también a lo que establece la web de Lefties: lavar a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora.

El precio que tiene este vestido largo y ajustado es de 15,99 euros en diferentes tallas.

Jeans wide leg: Lefties tiene los básicos

Pantalón largo denim holgado. Cuenta con cinco bolsillos, cierre de botón metálico y cremallera. Están confeccionados en un tejido 100% de algodón. Verás como sienta divinamente y da estilazo a tus looks por su largura y pierna algo más ancha.

Lo bueno de esta pieza es que está confeccionado en 5 colores. En azul más claro, en color blanco, celeste que va bien con todo, en color índigo claro es uno de los más tradicionales como jeans, y en tono color crudo que permite que vayamos más elegantes a todos lados.

El precio de estos jeans es de 19,99 euros y las tallas varían según el color y van de la 34 a la 44.

Zapato tacón minimal: Lefties tiene los básicos

Zapato tipo tacón para mujer. Disponible en varios colores. Acabado en punta y escote en U y también poseen una altura con tacón de 9 cm.

Está en variedad de colores para que puedas escoger. En color azul, negro, rojo, marron, color verde, rojo, y color beige y marrón. Con estos taconazos podrás subir de nivel y también de paso parecer mucho más alta.

El precio de este tacón es de sólo 14,99 euros en variedad de tallas y colores, siempre depende de cada tono que quieras elegir.

Bota alta

Ves pensando en la próxima temporada para ir más calentita y de paso poder aumentar altura. Tenemos el zapato tipo bota alta para mujer. Caña alta elástica. Cierre mediante cremallera interior. Tacón ancho. Altura caña: 41.5 cm, altura tacón: 9 cm y el interior de caña: 35.5 cm.

El precio de esta fantástica bota alta tanto en caña como en tacón es de 35,99 euros con tallas en este momento que van de la 35 a la 41.

Falda midi denim: Lefties tiene los básicos

Falda midi denim con abertura en la parte delantera. Cuenta con cinco bolsillos y cierre delantero de botón y cremallera metálica. Está confeccionada en un tejido de 100% algodón.

Está en tres colores diferentes desde azul más fuerte, a claro y negro. Una falda vaquera más larga que combina perfectamente con los zapatos y las botas vista antes.

El precio de esta falda es de sólo 17,99 euros y las tallas a las que acceder van de la S a la XL. Elige la tuya tanto si es online como si vas a la tienda.

Pantalón wide leg vestir

Pantalón de vestir de tiro alto y pernera ancha. Cuenta con cierre de cremallera y botón a contraste. Son largos y por esto favorecen sobre todo a las más bajitas.

Están en variedad de colores: negros tradicionales, beige más elegante para todo, en rojo para que vayas más original, y marrón con el fin de que te lo puedas llevar a todos lados sea con blusas como con trajes de chaqueta de colores.

El precio que tiene este pantalón es de 19,99 euros y tallas varían según cada color que puedes escoger. Las tallas van de la 34 a la 42, son todas para ti.