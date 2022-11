El sujetador deportivo de Shein que es ultraligero y llevarás como si nada

Shein es una de nuestras marcas favoritas en el mundo de la moda porque nos ofrece prendas y complementos que se adaptan a nuestras necesidades a muy buen precio. Esta temporada, nos ha sorprendido con un sujetador deportivo que es ideal para hacer ejercicio. En color negro y confeccionado en 90% poliéster y 10% elastano, tiene un diseño fabuloso, que aporta la máxima sujeción. Con cuello halter y tejido elástico, tiene almohadillas extraíbles y cierre en la parte superior de la espalda.

Las opiniones que hay sobre el sujetador deportivo en la tienda online de Shein son estupendas, con una valoración general de 4,86 estrellas sobre un máximo de 5: «Perfecto, la talla la tela se estira, es súper comodo»; «Queda muy bonito. Tela de buena calidad, trae forro y unos discos de esponja para que no se marque el pecho».

Independientemente del deporte que vayas a realizar, ya sea yoga o running, por ejemplo, te sentirás muy a gusto con el sujetador deportivo de Shein. Está disponible por 8 euros en una gran selección de tallas, desde la S hasta la XL. El envío es gratuito en un plazo de 15 días.

Cabe señalar que el sujetador tradicional no ofrece un ajuste como el que sí proporciona el sujetador deportivo, por lo que el pecho puede verse seriamente dañado al hacer deporte con un sujetador tradicional. Y es que, durante la práctica deportiva se mueve y, al estirarse la piel, se puede sentir dolor, sobre todo si tienes una copa C o D. En cambio, si usas un sujetador deportivo, tu pecho estará sujeto y no se moverá, evitando este problema, así como posibles dolores de espalda.

Ropa deportiva de mujer de Shein

Además del sujetador deportivo, Shein tiene otras muchas prendas de mujer para hacer deporte. Una de las más vendidas son estos leggings deportivos con control de barriga disponibles en más de cinco colores diferentes. Confeccionados en 90% poliamida y 10% elastano, son de tiro alto y, al ser sin costuras, son unos leggings muy cómodos para practicar actividades tales como pilates. Gracias al 11% de descuento, ahora valen 7,99 euros en lugar de 9 euros.

Para practicar deporte al aire libre, Shein también tiene esta chaqueta deportiva con cremallera delantera. Confeccionada en 94% poliéster y 6% elastano, es de cuello alto y tejido elástico. Se adapta de maravilla a la forma del cuerpo y es una prenda ultra-cómoda que favorece la transpirabilidad. Tiene un 13% de descuento, así que ahora vale 10,49 euros en vez de 12 euros.