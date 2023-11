Sfera tiene el rey de todas las fiestas: el vestido midi de terciopelo con brillos que estiliza la figura

¿Sin prendas para Navidad o fin de año? Solucionado, pues los tienes en tus tiendas favoritas. El vestido midi de terciopelo con brillos está en Sfera y puede ser tuyo.

Hablamos de un vestido largo de terciopelo con escote pico y manga larga, el ideal para todas las fiestas que además puedes combinar con cantidad de accesorios.

El vestido midi de terciopelo con brillos está en Sfera

Esta prenda será una de tus favoritas cada vez que quieras salir. Tiene todas las características para que sea el must del invierno. Las lentejuelas forman parte de todo outfit en el que vas a ir siempre elegante a todos lados.

Brillan y son lo más para dar paso a las fiestas más importantes, como Navidad. Y luego lo mejor es tenerlo puesto para recibir el año nuevo.

Es uno de los vestidos que más estilizan y lo sabes. Y además va perfecto con cantidad de accesorios que también puedes comprar directamente en la web de Sfera.

Cómo puedo cuidarlo

Lo confeccionamos en poliéster 95% y elastano 5%. Y para cuidar de la prenda, lo primero que debes hacer es mirar la etiqueta porque lleva las especificaciones para saber de qué forma lo podemos lavar y cuidarlo para que lo tengamos durante años.

Dentro de la web de Sfera también se explica de qué manera lavarlo. En concreto, hay que lavarlo a máximo 30º, no usar lejía y plancharlo max 110º. Algo que debes tener en cuenta desde que lo compras para que la prenda no se estropee.

Completa tu look

Para ir todavía más sofisticada, entonces puedes llevar el vestido de lentejuelas con cantidad de accesorios. Y aprovecha que, en determinados momentos, hay ofertas en cada uno de ellos.

Le va perfecto el abrigo largo de espiga. Es de color gris con solapa y lo tienes en la web de Sfera por un precio de 89,99 euros en tallas que son la S y la M.

Además queda ideal con el choker de fiesta con brillos y flecos, que también está en la misma web de Sfera a un precio de sólo 9,99 euros. Y este collar va conjuntado con los pendientes con pedrería en forma de óvalo. Lo mejor es que su precio es de 5,99 euros. Así ofreces un conjunto armonioso con el vestido en un outfit superior.

El brillo de las lentejuelas, del collar y los pendientes en color plata contrastan con el vestido que tiene su fondo en negro. No te lo puedes perder porque así ya tienes todo el look completo para las fiestas navideñas y no tienes que preocuparte en pensar lo que te pondrás a cada momento.

Qué precio tiene el vestido

Lo tienes por 35,99 euros, un precio muy inferior a muchas otras prendas y vestidos de lentejuelas que puedes ver en otras tiendas.

Las tallas para poder escogerlo van de la S a la Xl, así que ya puedes tener la tuya. Respecto a los envío y devoluciones y otros, tienes todas las especificaciones en la web de Sfera donde se compra rápido y seguro.

Lo más cómodo es recogerlo en tienda porque así es totalmente gratuito. Ahora bien si no puedes y quiere recibirlo en casa, entonces pagarás por ello 3.95€, y la entrega es gratuita por compras superiores a 50€.

Respecto a las devoluciones, lo puedes hacer en cualquiera de las tiendas Sfera y puntos de venta de El Corte Inglés gratis. Y siempre a través del servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114.

Ya puedes conseguir el vestido que todas quieren y siempre antes de que se agote, recuerda que esto suele pasar a menudo. Entras y ya no está o tu talla se ha agotado.