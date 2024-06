El secreto de Mango Outlet que casi nadie conoce: la tienda de Madrid con prendas desde 5 euros

Estamos acostumbrados a comprar en la tienda online de diversos outlets. Pero debes saber que mucho antes ya existía el secreto de Mango Outlet en varias ciudades. En Barcelona cuenta con varias, en la misma ciudad, en las afueras, y antes también en Hospitalet de Llobregat, pero en este momento ya no existe. Lo que no sabías es que hay una tienda de Madrid con prendas desde 5 euros.

Así es posible comprar varias prendas a precios baratos bien cerca de la capital. Descubre dónde está y cómo puedes beneficiarte tú también de los sonados descuentos que suelen tener los outlets en general.

El secreto de Mango Outlet que debes conocer

Gracias a la cuenta de cintiia­_rm en Instagram, que nos va descubriendo diversos outlets de la ciudad y cerca de ella, sabemos donde esta el lugar más barato de Mango.

En concreto, lo encontramos en Sambil Outlet, C de Mondragón S/n Leganés Madrid, si bien cotejando en Internet, te encuentras en que hay en Getafe y en la calle C. de Salvador de Madariaga, 0 S/N. por lo que toma nota de todo y no te equivoques de lugar.

Qué podemos encontrar en el secreto de Mango Outlet

Tal como establece esta cuenta en Internet, encontramos prendas de temporadas anteriores por esto es un outlet. Y ello se mezcla con prendas actuales que mantienen precios actuales y algunos más baratos.

De las prendas con oferta hay descuentos importantes del 50%. Como ya sucede en este tipo de tiendas, y en especial la de Barcelona, suele ser bastante grande, porque hay cantidad de accesorios y ropa por lo que puedes estar bastante rato mirando, para probarte y luego comprar.

Encontraremos desde vestidos, pantalones, faldas, trajes chaqueta de otras temporadas y de la actual, especialmente para estos meses y también para invierno etc. además de accesorios como zapatos y bolsos, además de collares, gafas y más.

Es todo un hallazgo para poder ir directamente y no tener que esperar los descuentos que hay en la web. esto siempre que seas de Madrid o estés de paso por aquí.

Si quieres comprar más barato, entonces ya sabes dónde ir.

A qué hora debes ir a esta tienda

Los outlets suelen llenarse en seguida y especialmente durante fin de semana que es cuando quien compra tiene más tiempo libre.

Por esto te aconsejamos que vayas entre semana si puedes, además bien pronto. Si vas más tarde te encontrarás con menos ropa pero realmente hay un gran surtido.

Alguno de los problemas que te puedes encontrar es, por un lado, muchas personas en varias franjas horarias (de ahí nuestro consejo) y por otro, que no encuentres tu talla. Especialmente en prendas populares suelen quedar o tallas pequeñas o muy grandes. Es por esto que debes darte prisa.

Si una prenda te encanta y es algo grande, siempre te la puedes arreglar, especialmente si es una ganga porque entonces vale la pena.

Más outlets que no te puedes perder en Madrid

El de Mango no es la única tienda con precios asequibles. Hay muchas más y por esto puedes ahora disfrutar de la moda a precios adaptados a tu bolsillo.

The Style Outlet

C/ Pablo Neruda, s/n, 28232 Las Rozas de Madrid

C. de Salvador de Madariaga, s / n, 28702 San Sebastián de los Reyes

Av. Río Guadalquivir, 15, 28906 Getafe

Cuenta con variedad de prendas y también cafetería donde se puede tomar un café de paso o merendar.

Como habrás notado, hay tres The Style Outlet cerca de la capital, todos comparten algunas de sus principales características y marcas.

El aparcamiento se queda un poco justo en las horas en las que hay más gente, así que intenta ir temprano y con paciencia para coger un hueco donde aparcar el coche.

Lidl Outlet

Factori Discount Lidl – Pinto, en calle Sierra Morena, 6

Factori Discount Lidl – Vallecas, en calle Pilar de Madariaga Rojo, 17

Factori Discount – Alcalá de Henares, en Av. de Madrid, 32

Al igual que en el caso anterior, son diversas las ubicaciones de los outlet de la firma alemana en Madrid. Todos con un denominador común: la variedad de artículos.

Te toparás con infinidad de productos de algunas de las mejores marcas del mundo, siempre con precios súper baratos que harán muy difícil que te resistas a llevarte ropa, calzado y accesorios a casa.

También está el outlet de Pull&Bear, en la Avenida Río Guadalquivir, 15, en Getafe, dentro del centro comercial Getafe Style Outlet.

Entre las diversas cuentas en redes que se hacen eco de ello, @planesatulado, suele destacar muchas de estas tiendas tiradas de precio en su perfil.

En este caso, habla del outlet de Pull&Bear y comenta que tienda bonita y enorme precios desde 1,99€, mi gran favorito por ahora, ¿te mola? Hasta 4 bajadas de precio y toda la tienda con descuento. Desde 1,99€ la prenda aprox y calzado desde 5,99€, es el Outlet de Pull&Bear.