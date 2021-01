Algunos gurús sobre productividad dan a conocer que aprovechar bien las mañanas nos hace ser mejores y más felices. Hal Elrod, el autor de los best seller Mañanas Milagrosas y ahora también La Fórmula Milagrosa, nos da enseñanzas para encauzar nuestra vida levantándonos más pronto. Mira el secreto de aprovechar bien las mañanas para rendir y ser más feliz.

¿Por qué la gente que se levanta antes parece ser más exitosa? En general no hay una regla establecida y podemos igualmente aprovechar el día si nos levantamos luego, pero está claro que también nos iremos a dormir más tarde.

Aprovechar mejor el día

Si te levantas antes te da tiempo a hacer más cosas si sabes organizarte, claro. Esto permite aprovechar mejor el día para poder acabar antes y hacer aquellas cosas que nos hacen sentir mejor.

Hacer por la mañana lo que no puedes hacer el resto del día

Los gurus que ensalzan las mañanas para poder rendir más establecen que solo levantarte puedes hacer todo aquello que no te da tiempo a realizar en el resto del día. Estamos hablando de pensar, reflexionar, hacer deporte, anotar objetivos, meditar… y esto en una media hora.

Así son cosas que siempre solemos pensar en hacer porque es perfecto para nuestro bienestar físico y mental para prepararse para todo el día, pero luego nunca solemos lograrlo porque parece que hay otras prioridades. Conclusión: levántate antes y hazlo como algo primero y prioritario cuando inicia el día.

Las reuniones a primera hora de la mañana

Algunas personas, especialmente en grupos de networking suelen convocar reuniones a las 7.00 de la mañana. Normalmente son presenciales pero con la Covid-19 son telemáticas y permiten que uno pueda estar en su casa sin desplazarse. Es una de las mejores horas para hacer estas reuniones y luego tener mucha más motivación para empezar a trabajar.

Todos sabemos que cuando retrasamos las reuniones en el tiempo y en el mismo día son interminables y acabamos con la cabeza como un bombo tras un día cargado de trabajo. Es una motivación y obligación para levantarnos antes.

Planifica por la mañana

Otra manera de para rendir y ser más feliz en estas horas del día es que podemos planificar. Es un momento tranquilo donde la mayor parte de las personas están durmiendo y esto permite planificarnos el día sin distracciones, mails ni que nadie nos estorbe cuando estamos más concentrados. Es lo normal para rendir y ser más feliz.

Levantarse para estudiar

Quien algo quiere, le cuesta. Tanto si haces exámenes por la edad, como si has decidido estudiar y formarte para completar tu carrera, debes tener fuerza de voluntad. Una de las mejores horas para estudiar y adquirir nuevos conocimientos es la primera hora, y más si trabajamos. Y la razón es la misma que la anterior, nadie nos puede estorbar y ya hemos cumplido nuestro objetivo.

Cómo levantarnos por la mañana si nos cuesta

Todo lo comentando anteriormente está muy bien y nos va a permitir rendir y ser más feliz, pero no siempre es fácil levantarse antes y más si nos gusta dormir.

Enciende las luces de la habitación

Si no molestamos a otra persona, ya puedes encender las luces o la ventana porque es una de las maneras de pensar que el día empieza y tendremos más ganas de levantarnos de la cama.

No te pongas la alarma del móvil de forma repetitiva, porque tienes la seguridad de que va a volver a sonar cuantas veces le pongas. Si puedes, deja la alarma en un lugar más alejado en el que tengas que levantarte a la fuerza para poder apagarla.

Apunta una motivación para levantarte

Puedes apuntar para hacer algo que te encante en esta primera hora de la mañana y que te va a permitir que no se te peguen las sábanas. Por ejemplo, salir a correr, hacer deporte, reuniones, quedar para charlar con una amiga, repasar esa tarea que no has acabado pero debes entregar durante el día, sal a pasear al perro… ponte actividades y acciones que te obliguen a fijarte una hora para poder saltar de la cama cuanto más temprano mejor.

Descansa la noche antes

No podemos levantarnos antes si no hemos descansado previamente. Por esto lo ideal es acostarnos antes y poder descansar bien. Para esto hay que leer, meditar antes de dormir, y dejar la mente en blanco en especial para no pensar en trabajo y problemas para esto ya te levantarás antes.

Energía por la mañana

Levántate, abre la ventana, la luz, dúchate, vístete y luego come un buen desayuno para obtener esa energía que tanto necesitas para afrontar un duro día y hacer muchas cosas. Verás como por la tarde estarás más feliz porque habrás conseguido hacer todo aquello que te propongas y hasta podrás jugar con tus hijos, si los tienes.