Secar el pelo rizado al aire: el truco infalible para unos rizos perfectos

El pelo rizado parece fácil de mantener pero no es así. Se encrespa, se rompe, aparece el temido frizz y en verano tiende a secarse en demasía. La hora del secado es especial porque no todo vale. Si lo cepillamos mucho, entonces es cuando se estropea y se rompe más. durante el verano es más factible secar el pelo rizado al aire pero en otras épocas del año no siempre es posible. Para tener unos rizos perfectos hay varias técnicas que debes conocer. Desde los métodos de curly hair al hair plopping. Veremos qué son estos conceptos para tener siempre un pelo más bonito, bello, no enredado, y con el rizo definido que se busca para ofrecer siempre gran impresión.

Para que te quede más claro: está relacionado con secar el pelo rizado al aire. Según Garnier, la técnica del hair plopping es un método sencillo de secado para cabellos rizados que consigue unos bucles más definidos, y sin encrespamiento, en tan solo 60 minutos. Para llevarlo a cabo, solo necesitas una camiseta de manga larga de algodón o una tela vieja, luego debes contar con los productos de styling favoritos. Aseguran los expertos que se consiguen entonces unos rizos más elásticos y definidos sin encrespamiento. Es más, desde Davines Cosmeticos, aseguran que este método funciona, es barato y ecológico, no necesitas ningún producto extra además de los habituales para el cuidado de tus rizos. La idea es lo más natural y no tener que depender de secadores y otras herramientas.

Paso a paso para el truco de secar el pelo rizado al aire

En Garnier nos dan a conocer los pasos para poder aplicar esta técnica:

Coger el trozo de tela o bien toalla de microfibra o pieza de algodón porque no crea el encrespamiento en el pelo, especialmente cuando es rizado y con la humedad se queda mucho más rebelde.

Tras lavar el pelo, puedes aplicar el champú para cabellos rizados sin siliconas para un tacto natural.

Desenreda el pelo con cuidado, recuerda que el cabello húmedo es más vulnerable y se rompe con facilidad.

Puedes aplicar una mascarilla nutritiva.

Secar entonces el cabello con una toalla de microfibra para eliminar el exceso de agua.

Ahora es cuando debemos colocar la tela sobre una superficie lisa como la cama o el sofá.

Para poder aplicarla en la cabeza, se aconseja ponerla boca abajo y coloca el pelo sobre la camiseta para poder envolverlo.

Ahora debes enrollar la parte inferior de la tela alrededor de tu cabeza y haz un nudo convirtiendo la prenda en una especie de gorro que cubra tus rizos.

Debes dejar esta tela o camiseta de algodón sobre el pelo durante varios minutos, desde 30 minutos a una hora, que es lo que aconsejan los expertos en belleza capilar de Garnier.

Por qué usar microfibra o algodón

El secado con esta camiseta o toalla de fibra es, para Davines, lo mejor para el cabello por muchas razones.

Por un lado, la microfibra y el algodón sólo secan el exceso de agua, garantizando la correcta hidratación del cabello, que de este modo ya no tenderá a absorber la humedad del aire.

Y además, tales materiales retienen el exceso de producto de peinado que puede lastrar los rizos y las ondas.

Una mujer con el pelo rizado. / Gtres

Beneficios del método hair plopping

Aunque el proceso de secado sea más lento que si usas unas tenacillas o un secador, se trata de una técnica nada agresiva.

El calor puede dañar la fibra capilar, por lo que cualquier método que evite exponer el cabello a tenacillas o secadores será bueno para tu melena.

Es realmente barato y ecológico, todo el mundo lo tiene en casa.

Y lo mejor es que tienes un pelo nada encrespado porque esta técnica reduce el frizz y consigue una mayor definición de los rizos.

Los rizos se mantienen en su estado natural que es lo que se persigue cuando el pelo es ondulado o rizado.

Esta técnica también ofrece más definición y evita las puntas abiertas en el cabello.

Las desventajas de la técnica de secar el pelo rizado al aire

En el blog de Kurlify también dan a conocer este tema indicado para pelos rizados. Y establecen ventajas y desventajas. En este caso, añaden que necesitas usar más productos de peinado.

Mascarilla nutritiva para unos rizos perfectos cómo hacerla y aplicarla

Esto se debe a que la sustancia que utilizas no sólo absorbe el agua, sino también el acondicionador sin aclarado, el gel y/o la espuma que utilizas. Otro inconveniente podría ser que los productos capilares lleguen a las raíces de tu cabello, haciéndolas engrasar más rápidamente.

En todo caso, es una buena técnica para que tus rizos brillen y no se deshagan, si sigues estos pasos, entonces tendrás un pelo de infarto. Ahora bien, no debes aplicar siempre mascarilla, sí especialmente cuando el pelo está más seco y tras el verano.