Las sandalias de Gioseppo que se agotan con la llegada del buen tiempo

¿Buscas un calzado bueno, de gran calidad para las estaciones cálidas que se vienen? Te traemos estas sandalias de Gioseppo para la primavera, con las cuales podrás completar absolutamente todas las situaciones de uso diario u ocasional que imagines. ¡Corre o se agotarán!

Con ese objetivo, hemos seleccionado una sandalia de cada una de las diversas categorías de SS24 de Gioseppo Woman. Conocerás 5 sandalias deportivas, planas, de tacón, de cuña y de plataforma, así que ¡no dejes pasar esta oportunidad!

Busca las sandalias de Gioseppo que pueden agotarse

De piel rosa de tiras cruzadas para mujer Elbasan

«Un básico imprescindible esta temporada», como ellos mismos lo definen. Se trata de un modelo de piel color rosa, con forro de piel, tiras cruzadas y cierre ajustable al tobillo.

Posee una plantilla acolchada de piel curtida en tenerías fabricada siguiendo los rigurosos protocolos de curtición bajo los estándares del Leather Working Group. Eso da como resultado un calzado amigable con el planeta.

Estas sandalias tienen una suela flexible que se amolda fácilmente a tu pie, y su precio es de únicamente 39,95 euros. No te duermas y ves corriendo a comprar, tanto online como en la tienda física.

Sandalias doradas de tacón con tira acolchada para mujer Kamez

Si debes asistir a un evento formal pronto, como podría ser una boda, bastará que combines estas sandalias doradas con un vestido acorde para conformar un outfit atractivo y sencillo.

Destacan por su tacón con detalle de pala acolchada y cierre ajustable con hebilla al tobillo para una mayor sujeción, sin olvidar su plantilla de piel de látex acolchada para darte mayor confort.

Estas sandalias tienen un coste de 49,95 euros y, al igual que las demás, puedes comprarlas en tallas de la 36 a la 41.

Las tipo deportivas negras con detalle trasero multicolor para mujer Austell

Con una altura de 3,8 cm, éste es uno de los modelos imperdibles de la temporada. Totalmente versátiles, las sandalias deportivas negras con suela de Eva son una de las grandes protagonistas de la colección de calzado primaveral de Gioseppo. Cuentan con ligera cuña que combina varios tonos, detalle de trenzado de cordones multicolor y un cierre ajustable para una pisada segura.

Su plantilla anatómica es extraordinariamente confortable, así que por 64,95 euros tienes unas sandalias para todos los días.

Sandalias tipo pala color cuero con detalle de nudo y cuña para mujer Cakran

Ligeras y ultra cómodas, aquí nos topamos con unas sandalias tipo pala color cuero con detalle de nudo. Vienen con una cuña alta forrada con yute y plataforma blanca ligera, y la acompañan con una plantilla de piel acolchada de látex para evitar el cansancio.

Incorporan un forro de piel curtida y su piso es flexible, por lo que favorece la pisada y reduce la probabilidad de resbalones.

Este artículo tiene un precio de 69,95 euros, mientras que la altura de su cuña es de 7 cm. Donde vayas, lucirás delgada y esbelta. La tienes para variedad de ocasiones.

En color blanco de piel con tiras y cuña alta de yute para mujer Glide

Otra de esas sandalias que no te pueden faltar durante esta temporada que llega. Aptas para todo tipo de evento, estas sandalias blancas de piel con tiras entrelazadas y cierre ajustable al tobillo para una mayor sujeción combinan con jeans, pantalón de vestir y hasta con faldas, ya sean cortas o largas.

Asimismo, sobresalen por su cuña alta de yute, su plantilla de piel acolchada y su forro de piel curtida en las mejores tenerías.

El precio de estas sandalias Glide es de 69,95 euros, aportando calidad, confort y diseño. Son las más caras de este listado de Gioseppo.

¿Qué pasa si no estás satisfecha con tus sandalias?

En el caso de que no estés 100% satisfecha con tu nuevo par de sandalias, que recibirás de 48 a 72 horas luego de realizar la compra, puedes cambiarlo o devolverlo gratis en la península. Tienes 30 días para hacerlo, y recuerda que el producto debe estar sin signos de uso, incluyendo la caja del par, las etiquetas y protegido. Si el artículo no cumple dichas condiciones, no te devolverán tu dinero.

En cuanto a los cambios de talla, debes hacer una nueva compra y devolver la talla equivocada. No hacen cambios directamente, así que ese sería el procedimiento adecuado para recibir la talla correcta. Si tienes alguna otra duda, sólo consulta su página web oficial.

Para poder mantener estas sandalias, entonces debes vigilar la etiqueta, y también preguntar en la tienda, es la mejor manera de que no se estropeen.

Tienes cantidad de razones para empezar a escoger estos zapatos, pues antes de que lo veas tendrás calor en los pies y abandonarás las botas y los zapatos algo más cerrados.