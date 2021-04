¿Sabes qué es la coloración de pelo vegana?

Debemos respetara el mundo en el que vivimos. Para no cargarnos el planeta ni a los habitantes que hay en él. Por esto la cosmética da un paso al frente al ofrecer productos sin químicos, totalmente veganos. Al parecer, la coloración vegana se ha convertido en uno de los grandes reclamos en la carta de servicios de los salones de peluquería. Descubre qué es y cuáles son sus beneficios.

Desde Rica nos explican que la industria capilar lleva años adaptándose a estas demandas para satisfacer las necesidades de los clientes que buscan tratamientos y productos naturales, orgánicos y ecológicos.

Los parámetros de la coloración vegana

Una coloración es vegana cuando no ha sido testada en animales, rechaza cualquier forma de explotación animal y contiene ingredientes y principios activos libres de cualquier ingrediente derivado de animales, incluida la leche o la miel.

En realidad, y según la firma de cosméticos Rica, se trata de una filosofía 360º que va más allá de lo que es la propia coloración vegana.

Un ejemplo de ello es la coloración Chromoplus Colorica, en la que, el agua volcánica, es un ingrediente principal de todas las formulaciones de la firma, proviene de las profundidades del volcán Etna.

Libres de crueldad animal

Tales formulaciones están libres de crueldad animal.

No alergias

Además van perfectas para las personas con problemas de alergias o afecciones de la piel ya que se trata de una fórmula libre de ingredientes potencialmente irritantes.

Para embarazadas

Son fórmulas también aptas para embarazadas o personas que hayan pasado o estén pasando por procesos oncológicos.

Textura y suavidad al cabello

Según MCB Salón de Belleza, tales tintes engrosan el cabello dándole mucho mas volumen; esta ventaja lo hace ideal para aquellas clientas con cabello fino o menos cantidad de cabello del habitual.

Mayor variedad de color

Permite ofrecer una gran variedad de color.

Sellos

Suelen contar con el sello VeganOk.

Para quienes sufren problemas de piel

Según MCB Salón de Belleza, la coloración vegana es totalmente perfecta para aquellas personas que sufren de problemas de piel, descamación o picores.

Y es que tales tipos de tintes naturales pueden no solo no crear ese efecto cuando se aplican ya que no llevan químicos y son ecológicos, sino que además pueden menguar los afectos que los anteriores nocivos tintes dejaron en su cabello. Con esto se puede regenerar el pelo de nuevo.