¿Sabes entrenar gracias a una pelota de ejercicio?

Antes de hacer ejercicio intenso, o simplemente el día que no tienes mucho tiempo para hacer deporte va genial entrenar gracias a una pelota de ejercicio. Permite que muevas prácticamente todo el cuerpo especialmente brazos y piernas.

Necesitamos una pelota de ejercicio que puede ser de pequeño o de un tamaño mayor, como las que se suelen usar en las clases de pilates o bien las que suelen usar las embarazadas para hacer sus ejercicios.

Sentarnos en ella

Para estabilizar nuestro cuerpo y ganar equilibrio y fuerza es interesante sentarse sobre ella y hacer fuerza.

Escoge la pelota que vaya contigo

Si no las has usado nunca, pregunta antes o mira los distintos ejercicios que se hacen para evitar lesiones. Y además debes usar la pelota que vaya contigo, es decir, la pelota apropiada a tu altura, así que no te pases si es muy grande y tu eres más bien pequeña.

Función terapéutica y de rehabilitación

Este balón sirve para muchas cosas, pues más allá de realizar ejercicio, puede usarse para acciones de rehabilitación, especialmente cuando debemos reponernos de una lesión o un accidente. Es una buena y perfecta ayuda.

Y es que en los años 60 la función de este ball era realmente esta y fue luego cuando se fue extendiendo hacia otros usos distintas, más para ejercicio.

Fortalecemos los músculos del abdomen

Se pueden realizar cantidad de ejercicios con esta bola. Uno de ellos es el de estirarnos con las piernas encima de la pelota. Este ejercicio permite ganar musculación en el abdomen. Al tratarse de una superficie inestable esto hace los músculos centrales tengan que hacer un sobreesfuerzo para poder estar en equilibrio encima de la pelota.

Ayuda en los problemas de espalda

Además esta pelota de ejercicio es buena porque permite corregir nuestra postura y alivia los problemas de espalda. Esto hace que muchas personas la usen de siento cuando están trabajando. Al principio te costará pero luego verás cómo consigues una total estabilidad y comodidad.

Total concentración

Este elemento es perfecto para poder concentrarnos. Esto sucede porque como no ofrece una superficie estable, entonces necesitamos una mayor concentración para conseguir un perfecto equilibrio.

Para todas las edades

El balón se adapta a todo tipo de personas y edades. Así lo pueden practicar niños, adolescentes, y gente adulta y mayor. Además también se usa seas una persona que hace poco deporte o mucho.