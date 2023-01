El rompedor vestido de Dua Lipa que marcará tendencia este 2023

Dua Lipa ha aparecido con un rompedor vestido que marcará tendencia este 2023, un tipo de prenda que no puede faltar en ningún armario. Son tiempos de rebajas y de actualizar armarios. Tirar todo aquello que no necesitamos e incorporar lo que sí nos hace falta. Podrás hacerte con un buen aliado del estilismo de una estrella invirtiendo menos dinero. Firmas low cost siguen la tendencia que Dua Lipa ha lucido estas fiestas. Perfecto para ocasiones especiales, este es el vestido que no puede faltar en ningún armario.

Dua Lipa y el rompedor vestido que será tendencia en 2023

Las famosas siempre intentan mostrar las tendencias más rompedoras y Dua Lipa no es una excepción. Pueden permitirse cualquier tipo de prenda y por eso escogen siempre las mejores. Aquellas que llaman la atención y que más veremos en unos días. Dua Lipa felicitó a sus seguidores el nuevo año con un vestido tipo malla.

No son aptos para todos los públicos y requieren que llevemos ropa debajo para resaltar. Al ser transparentes pueden darnos más de un susto, aunque si hacemos como Dua Lipa y optamos por darle un toque de brillo, el acabado puede ser realmente espectacular. Luciremos un vestidazo en todos los sentidos.

Zara tiene un vestido tipo red espectacular. Una edición especial con todas las garantías que nos demuestra junto con Dua Lipa cuales son las tendencias que más triunfan. Optaremos por una opción de lo más especial para lucirnos y destacar aún más de la mano de una prenda con la que brillaremos con luz propia.

Es semitransparente, con lo cual, se necesita llevar algo debajo para darle a nuestro estilismo el acabado que buscamos. Una opción low cost del vestido que llevó en su día la popular cantante. Con este vestidazo hay que llevar siempre un short, falda y sujetador que quede bien y con el que acabar el conjunto que queremos lucir.

A diferencia del de Dua Lipa es de manga larga. Una forma de estilizar y lucir transparencias con un diseño setentero. Justo lo que necesitamos para vernos especialmente bien de la mano de una prenda que podemos encontrar estas rebajas. El precio de este vestido era de casi 100 euros y ahora está a la venta por 69. Las tallas vuelan rápidamente con lo cual hay que ser rápidas para hacernos con él en nuestro armario, es una de las tendencias del 2023.