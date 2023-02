Así es la fórmula viral de TikTok para lograr rizos perfectos sin calor

Si hay un método capilar que ha conseguido vitalizarse con el paso de los años, ese es sin duda alguna el curly hair. Aunque los peinados con cabello completamente liso estaban a la orden del día, lo cierto es que cada vez son más las personas con pelo rizado que quieren sacar el máximo partido a su melena natural, dejando atrás las planchas y los productos nocivos para dar paso a otros mucho más sanos y respetuosos tanto con el cuero cabelludo como con el medioambiente.

Sin embargo, no hace falta hacer uso de una herramienta de calor a diario para tener un cabello perfecto. También existen otras opciones que permiten conseguir los mismos resultados sin ese uso de temperaturas elevadas altamente peligrosas para el pelo. Si te gustan las ondas naturales a diario, debes saber que hay alternativas a las planchas y a las tenacillas con las que incluso tardarás menos tiempo, ya que puedes dejarlas actuar mientras trabajas, haces alguna actividad de ocio o incluso duermes. Para ello, tan solo necesitarás fijar un poco estos utensilios para que aguanten durante todo el tiempo que sea necesario, ya sea haciendo uso de lacas, sprays, ceras, pinzas u horquillas, entre otros.

La forma más casera de ir dando vida a tu pelo ondulado es la de hacerte trenzas antes de ir a la cama o al salir de la ducha. No obstante, si quieres resultados diferentes puedes decantarte por los clásicos rulos de antaño o los rizadores sin calor. De hecho, estos últimos se han colado entre los productos beauty más virales del momento en redes sociales como TikTok, habiéndose coronado ya como las mejores herramientas para lucir unas ondas naturales sin que tu cuero cabelludo sufra las consecuencias.

Aunque hay un sinfín de páginas web en las que podrás conseguir estos artículos, en You Are The Princess están disponibles a una precio muy reducido, es decir, menos de seis euros. Con ellos podrás crear tanto ondas como rizos de manera fácil para mantener tu cabello sano durante más tiempo. Para utilizarlos correctamente, tan solo tendrás que unir las dos partes del plástico azul, creando un único gancho que se introduce en una de las espirales dejando el lado del gancho arriba, el cual irá agarrado a un mechón de pelo que posteriormente quedará introducido por la espiral, sacando la varilla por debajo para que así quede completamente enrollado. Un proceso que tendrás que hacer con el resto de mechones mientras el pelo se va secando, para después retirar las espirales y peinar la melena únicamente con las manos para dar vida a un pelo con mucha movilidad y una forma ideal sin necesidad de recurrir a las típicas herramientas que a largo plazo acaban con la vitalidad del cabello, además de ser mucho más costosas que los métodos antiguos que ahora vuelven a la carga.