Los tres outlets de Lidl en Madrid, un fenómeno viral en TikTok

Madrid4u es una cuenta encargada de desvelar los planes más atractivos de la capital, entre los que se encuentran obras de teatro, exposiciones de museos o cosas que hacer de lo más alternativas que no te querrás perder por nada del mundo. Y, como no podía ser de otra manera, entre ellos se encuentra visitar alguno de los tres outlets de Lidl que hay por Madrid.

Estás tiendas se caracterizan por ofrecer los productos de Lidl pero a un precio mucho más económico, por imposible que parezca. De esta forma, los artículos que no se terminan de vender en tienda por un tiempo limitado, pasan a los outlets para liquidarlos. Es por ello que no se trata de productos con taras o defectuosos, como se ha rumoreado alguna vez, sino que es más bien una forma de no tirar decenas de artículos a la basura.

Además, muchos de ellos son muy buscados por los compradores habituales. Puede que en las tiendas normales no los encuentres y en los outlets estén, y con el precio rebajado. Vamos, toda una ganga. Y, cabe destacar que se trata de una forma de cuidar el medioambiente pues, ya que se ha producido y no se ha podido vender, se busca darle una segunda oportunidad a modo de mercadillo.

Lidl poco a poco está ampliando su campo de outlets en la capital. Actualmente hay tres repartidos por diferentes zonas. El primero se encuentra en la Calle Sierra Morena 6 en Pinto; el segundo en la Calle Pilar de Madariaga Rojo 17 en Vallecas; y el último en Avenida de Madrid 32 en Alcalá de Henares. Los tres los puedes encontrar en Google Maps con el nombre de ‘Factori Discount Lidl’ y su horario es de lunes a viernes de 9:30 a 21:30 horas y los domingos de 10 a 15 horas.

Lo único que no podrás encontrar en estos outlets es comida. Por el contrario, la mayoría de productos disponible son ropa, tanto para mujer, para hombre y para niño, que se va adaptando a la temporada del año. También hay pequeños electrodomésticos como batidoras por menos de 10 euros o panificadoras por 40. ¿A qué estás esperando para ir?

