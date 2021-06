Rebajas Lefties: los descuentos que debes aprovechar estas rebajas de verano 2021

Las rebajas de verano de Lefties empezarán en unas horas a las 20:00 del día 24 podremos empezar a comprar en la web, si tienes la App podrás hacerlo antes de esta fecha. Lefties ya es barato sin estar de rebajas, imaginar un descuento sobre un precio ya bajo hace que algunos productos se agoten rápidamente. Prepara la cesta de la compra, hazte una lista de productos que necesitas comprar, te proponemos un armario entero para irte de vacaciones con mucho estilo por mucho menos. Estos son los descuentos que debes aprovechar estas rebajas de verano 2021 de Lefties.

Los mejores descuentos de Lefties que debes aprovechar en estas rebajas de verano 2021

El vestido definitivo valdrá aún menos. Esta prenda se puede quedar en las rebajas de Lefties por unos 7 euros. Teniendo en cuenta que se aplicará hasta un 50%. Ponlo ya en la cesta, es una pieza versátil que puedes llevar para un cóctel, un terraceo veraniego o viajar a Benidorm o La Coruña. Un básico vacacional que debe estar en la lista.

Otro de los vestidos básicos disponible en varios estampados, serán menos de 5 euros en un básico fresquito que ya está en la maleta. Es divertido, queda bonito y con unas alpargatas o chanclas no necesitamos mucho más. La parte superior del vestido tipo corpiño estiliza mucho y la forma de la falda disimula cadera, este vestido merece la pena.

Apunta estos pantalones fresquitos que se pueden quedar en 6-7 euros. Están disponibles en varios colores, se lleva el tipo palazzo y podemos combinarlos con la camisa a juego para ser las más estilosas de la oficina o para marcarnos una excursión en un museo de Barcelona. Es un buen básico cómodo y elegante.

La falda vaquera de 3-4 euros que no puedes dejar escapar. Este tipo de falda la podemos llevar todo el año, con medias y un jersey de lana o con el top del bikini y unas chanclas. Es una prenda duradera que estaremos esperando con los brazos abiertos. No la encontrarás más barata y te soluciona una gran variedad de looks.

Si pues coger algún pack de camisas a 7 euros hazlo. Son prendas que con los pantalones o la falda te quedará bien y ya tendrás media maleta nueva para irte de vacaciones. Lefties es de esas tiendas en las que puedes comprar todo lo que necesites por tan poco que puedes hacerte con un armario nuevo por lo que te cuesta 1 prenda de marca.

El vestido fresquito que no te quitarás este verano. Sin estar de rebajas en Lefties se vende por 6,99 euros, imagina que se queda en la mitad, es decir, 3 euros. Podemos comprar un par para ir por casa fresquitas, el amarillo es el color del verano, aunque está disponible en varios colores y estampados más.