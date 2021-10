Sabemos lo mucho que le gustan a María Pombo las zapatilla de New Balance, que suelen tener un estilo «retro» con el que acertar para cualquier estilismo que llevemos. Un calzado deportivo que nunca ha dejado estar de moda y que parece haber inspirado ahora a Pull and Bear para lanzar una versión de uno de los modelos New Balance más icónicos que seguro encantarán a la mencionada influencer.

Pull and Bear clona las zapatillas New Balance que más le gustan a María Pombo por menos de 30 euros

Si todavía no tienes calzado deportivo para este otoño quizás te hayas fijado en las zapatillas que llevan las principales influencers en redes sociales, y en el caso de María Pombo es de sobras conocido el amor que siente por las zapatillas de New Balance.

Así, hemos dado con unas zapatillas de Pull And Bear que parecen ser un «clon» a uno de los modelos más vendidos y conocidos de New Balance. Se trata de las New Balance 878 que fueron lanzadas a comienzos de los 90 como un calzado de running pero que pronto se convirtieron en unas zapatillas perfectas para llevar con looks de día e incluso con algún que otro vestido de noche. Un modelo que con un marcado estilo «retro» y relanzadas este mismo año en color gris, tienen un precio de 110 euros, por lo que si estás buscando algo más económico, seguro que te va a interesar la versión de Pull And Bear.

La firma de Inditex también cuenta con zapatillas muy «retro» y en el caso del modelo de New Balance del que os hablamos parece que tienen su clon en estas otras zapatillas que podéis ver a continuación.

Un modelo de zapatilla de Pull And Bear para esta temporada de otoño que son también de un acertado color gris, combinado con blanco. Un diseño perfecto para que lo llevéis con unos pantalones del tipo jogger, que arrasan actualmente o también uno jeans, una falda midi o un vestido otoñal, y que recrean a la perfección el estilo de las NB 878 aunque el precio es mucho inferior. Tan solo cuestan 29,99 euros y las podéis comprar en los números del 35 al 41.

Un estilo de calzado cómodo que es además un «must» de la temporada si tenemos en cuenta hasta que punto el calzado deportivo se ha convertido imprescindible para salir a pasear pero también para ir a trabajar o porqué no, para una noche en la que no quieras ir con tacones.