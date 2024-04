Primark te lo pone fácil: el total look de invitada con el que vas a causar sensación

Primark y Rita Ora han vuelto a colaborar en una colección, en este caso creada para primavera y verano, la cual está disponible desde el pasado 19 de marzo. Tras el éxito de su primera colaboración, la marca y la celebritie nos presentan una serie de prendas ideales para esta parte del año. Entre ellas, el total look de invitada con el que vas a causar sensación.

Destaca especialmente este conjunto estampado de serpiente x Rita Ora, en Primark. ¿Cuáles son sus características y cuál es el precio de cada una de las piezas?

Los expertos en moda coinciden en que los estampados serán una de las tendencias de esta temporada, y parece que Rita Ora y Primark están de acuerdo. Quizás por ello hayan optado por una alternativa versátil, compuesta de dos partes que vas a poder ponerte tanto juntas como por separado.

El total look de invitada

Una colección en la que sobresalen los tonos pastel

Así como la anterior cápsula de otoño tenía una paleta de colores neutra, incluso oscuros, ésta es una apuesta decidida por los tonos pastel. El azul, o azul bebé como lo llaman, es uno de los indudables protagonistas de esta nueva colaboración, y podrás lucirlo en diversas situaciones con la seguridad de que se adaptará a todas ellas.

En este caso, tanto la falda como la camiseta que componen este vestido han sido fabricadas con una mezcla de materiales típicos de la industria textil. Hablamos del poliéster (94%) y el elastano (6%.).

La falda añade a ello un forro 100% poliéster. La combinación de estas telas da como resultado una ropa cómoda, confortable, muy agradable de llevar más allá del clima de cada ocasión. Y por eso es un conjunto perfecto para llevarte a un viaje o a una escapada.

Características del conjunto estampado de serpiente x Rita Ora

Falda estampada

Primero tenemos una falda larga con estampado de serpiente, que resalta el estilo veraniego que Rita Ora y los diseñadores de Primark le imprimen a esta colección. Bonita, de longitud “maxi”, puedes acompañarla con la parte superior del conjunto como con una camisa blanca si tienes una fiesta en la playa.

Y luego tenemos una camiseta con el mismo estampado de serpiente, inmejorable si lo que pretendes es llamar la atención allí donde vayas con su manga larga. A eso le suma un cuello de pico, lo que hace de este modelo uno que puedes usar durante todo el año y que no queda limitado únicamente a los días cálidos.

Primark cuenta con una guía de talla para que selecciones la que sea correcta para ti entre la 34/36 y 48/50, para la falda, y la 32/34 y 48/50, para la camiseta.

¿Cuáles son los cuidados de estas prendas?

Para que tu conjunto tenga una vida útil prolongada, recuerda que no debes utilizar lejía ni blanqueador al limpiarlo. Tampoco debes limpiarlo en seco ni introducirlo en la lavadora ya que eso podría dañarlo.

Otra recomendación para no dañar la tela es lavarlo a una temperatura máxima de 30° C, y siempre lavando del revés y con colores similares. Si tienes que planchar alguna de las piezas, hazlo del revés; y a baja temperatura, para no desgastar demasiado.

¿Cuál es el precio del total look de invitada?

El precio de la falda es de 14,00 euros, mientras que el precio de la camiseta es de 12,00 euros. Es decir, por sólo 26,00 euros puedes hacerte con este conjunto interesantísimo para asistir a todo tipo de eventos durante la primavera y el verano.

Su versatilidad es absoluta y multiplicarás tus outfits con una inversión mínima en comparación con otros conjuntos semejantes a éste. Disfrutarás de una gran variedad de looks sin tener que comprometer tu billetera.

Puedes combinar la falda midi con un top o camiseta en blanco y negro, mientras que la blusa se lleva con jeans y hasta con shorts de diversos colores, azul, blanco, negro…

¿Qué pasa si no estás satisfecha con el producto?

El conjunto estampado de serpiente x Rita Ora está conformado por dos artículos independientes uno del otro. Si te satisface una de las partes, pero no la otra, o pretendes devolver ambas, puedes hacerlo en un plazo máximo de 28 días después de la compra.

Por supuesto que ambas piezas deberán estar en excelentes condiciones. Junto con ellas tienes que presentar el tique de compra original. Si tienes dudas, revisa todas las Condiciones de devolución en la web de Lefties.

Y no olvides que si un producto posee algún defecto, puedes cambiarlo en cualquier tienda Primark para hacerte con una unidad que no tenga problemas.

Puedes comprar este conjunto o bien las piezas separadas en cualquier tienda física de Primark, sabes que de momento no es posible comprar online, así que date prisa antes de que se agote, pues son prendas limitadas que no suelen durar mucho.