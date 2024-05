Este diseño en negro, de pantalón y manga corta, y ribetes de color rosa a contraste, va camino de convertirse en el más buscado de la tienda, y aunque razones no le faltan en cuanto a lo elegante que es, lo verdaderamente importante es que está disponible en doce tallas. Sí, como lo lees. Desde la 32 a la 50. No importa cómo sea tu figura porque su estructura holgada hace que no marque más de lo necesario y, a su vez, el pantalón con nudo en la cintura, hace que esta se ajuste completamente, si así lo deseas. Si a todo esto le añadimos que el color oscuro combina con absolutamente todo lo que tengas en el armario, el conjunto no puede ser más genial. ¿Lo mejor? Cuesta 17 euros.