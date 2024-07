El perfume floral de Carolina Herrera que se agota cada verano llega a Primor a mitad de precio

Sabemos que hay olores personales y muy identificativos. Por esto tenemos algunos icónicos que no pasan de moda y que serán más especiales a lo largo del tiempo. entre estos, el perfume floral de Carolina Herrera que se agota, pero ahora, por suerte, lo puedes comprar en Primor a mitad de precio. Es top y aporta todo aquello que necesitas para ir irresistible a todos lados. Descubre más sobre él, también su precio anterior y que te ahorras ahora cuando lo compras.

Hablamos del perfume CH Birds of Paradise Eau de Parfum para mujer de Carolina Herrera. Esa exclusiva que siempre te sale a pagar más pero que ahora está de rebajas. Pero no te duermas, porque el descuento no durará siempre. Desde la web nos evocan a un paraíso para que tengamos esta fragancia tan especial. De manera que podemos escaparnos a una isla tropical con CH Birds of Paradise, en una nueva y seductora fragancia de edición limitada de este importante perfume. Hablamos de un eau de parfum fresco y soleado que te transportará a playas lejanas con su colorido exterior rosa adornado con tucanes y aves del paraíso, además de con su playera mezcla de neroli, coco y vainilla cremosa que evoca un paraíso exótico. ¿Quieres más?

El perfume floral de Carolina Herrera rebajado

Pues lo tienes porque lo compras con descuento y por esto ahora está a tu alcance. Tú también puedes oler como las estrellas, como las modelos de pasarelas y hasta como las celebrities que lo escogen por su potencia y suavidad a flores a la vez.

Este perfume es único. En Primor dan a conocer que aporta notas de salida con la luminosidad del neroli y el sabor afrutado de la grosella negra y todo esto desemboca en un corazón dulce y exótico de coco y rosa que te transportará al instante a una isla paradisíaca. Con las cálidas notas de fondo de vainilla y sándalo rematan esta fragancia tropical. ​ Esto lo hace mejor y más centrado en el verano cuando necesitas fragancias frescas, nada estridentes y fuertes, más suaves y que vayan con nosotros. El perfume está dentro de la familia olfativa floral Ámbar Afrutado.

El precio del perfume floral de Carolina Herrera

El precio de esta fragancia es de 137,00 euros pero con el descuento dentro de Primor, entonces te lo llevas por mucho menos. El descuento es del 45% y por esto lo compras por 74,94 euros, no vas a poder renunciar a él. Y te lo llevarás en un abrir y cerrar de ojos.

Tienes ventajas de comprar en esta tienda web donde hay de todo, desde maquillaje, todo para la belleza además de perfumes y otros. La fecha de entrega estimada es de 3 días, así lo tienes para la próxima salida de este verano.

Puedes pagar en 3 plazos de 24,98 € sin intereses (0% TAE). Para poder tener mayor facilidad en esta y otras compras.

Gastos de envío para Primor

Tienes envío gratis a partir de 25€ o bien envío gratis a tienda. (En pedidos a partir de 15€ para recogida en tiendas Primor).

En la tienda también tienes garantía de devolución porque ¿y si no lo quiero? ¿qué hago? Podrás devolver tus productos en un plazo máximo de 14 días. Y tienes más ventajas: registro rápido, selecciona Clearpay como método de pago en tu tienda favorita, completa un breve formulario y obtén una respuesta instantánea.

Envío inmediato, adelantamos al comercio el importe total de tu pedido para que lo envíe cuanto antes, y puedas disfrutar de tu compra. Puedes también pagar más tarde, ellos dividen el coste total de tu compra en 4 plazos. La primera cuota la pagarás en el momento y el resto cada 14 días.

Sin costes ocultos, sin intereses ni costes adicionales. Clearpay nunca cobra intereses cuando pagas a tiempo.

Otros perfumes Carolina Herrera para ti

212 Vip Rose EDP Estuche de regalo para mujer también en descuento ahora lo tienes a un precio de 73,39 €. Tienes también el 212 Desodorante Spray de precio 19,01 € cuando antes costaba 39,00 € así que lo compras por más de la mitad de precio.

Cómo comprar en Primor

¿Cuánto cuesta el envío?

Tienes información completa acerca de envíos y su coste en la página de Envíos.

¿Cuánto tarda un pedido en llegar a mi casa?

Puedes ver información sobre plazos en la web. Ten en cuenta que en periodos de promociones y algunos momentos del año (Navidad, Black Friday…) los plazos pueden extenderse.

¿Envían a mi zona?

Envían a España península, Baleares, Canarias, Portugal península, Francia y Andorra. A Ceuta y Melilla hacemos envío a tienda, para que puedas recoger tu pedido en nuestras tiendas de allí. Estamos trabajando para ampliar las zonas de envío.