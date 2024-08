Perfectos para acabar el verano: vestidos de Mango por 10 euros

Todavía queda verano por delante. De manera que, si quieres mostrar tu elegancia, ser la reina de la fiesta en eventos e ir cómoda, tienes los vestidos de Mango perfectos para acabar el verano. Los tienes por 10 euros, de manera que aprovecha ahora que están a un precio tan bajo porque luego ya no habrá ni tallas ni prácticamente modelos, son para ti. La ventaja es que tienes determinados modelos, bien distintos, tanto largos, como cortos, en varios colores y muchos estampados.

Mango siempre aporta color, moda y un diseño excepcional que hace que todas queramos tenerlos. Te quedas con el que o los que te gusten más porque es posible que quieras comprar varios. Y es que con este precio no extraña y ya puedes hacerte con ellos antes de que sea tarde. Los tienes de rebajas, esto quiere decir que eran prendas que costaban mucho más no hace mucho. Marca estilo y aprovecha para tener también los mejores complementos: gafas de sol, sandalias, zapatos, zapatillas deportivas y hasta bolsos para esta y la próxima temporada que no va a tardar en venir.

Vestidos de Mango por 10 euros

Vestido midi abertura

Está a mitad de precio, un vestido negro que sobresale por su sencillez y por estar ajustado a la cintura marcando figura y estilazo.

Tejido fluido.

Diseño entallado.

Diseño midi.

Cuello halter.

Sin mangas.

Sin cierre.

Abertura lateral.

Disponible Plus.

Colección fiesta y ceremonia.

Diseñado en Barcelona, este vestido se confecciona en 97% poliéster y 3% elastano. Y es sostenible, de manera que protege al medio ambiente, pues contiene al menos un 40 % de materiales reciclados.

A mitad de precio

Lo tienes en la web de Mango o en su tienda física a mitad de precio. De manera que si costaba 19,99 euros, ahora lo tienes por 9,99 euros. Busca tu talla porque no quedan muchas, está la XS y la S.

Con estampado floral

Con un descuento del 57%, es decir más de la mitad, tienes este precioso vestido que luces ya.

Tejido fluido.

Diseño evasé.

Diseño corto.

Diseño estampado.

Cuello pico.

Manga larga con puños elásticos.

Sin cierre.

Disponible Plus.

En color coral es uno de los vestidos que más te gustará del verano porque es vistoso y te lo pones en cantidad de ocasiones.

El precio que pagarás además es realmente bajo. Si costaba 22,99 euros, ahora lo tienes por sólo 9,99 euros en tallas que son la XXS y la S. escoge la tuya y date prisa porque se agotará por momentos.

Vestido punto ribetes contraste: a 10 euros

Es uno de los más versátiles que hay en este momento en la web de Mango y por menos de 10 euros.

En este caso, se trata de un vestido en color oliva que presenta cantidad de características.

Tejido de punto de canalé.

Diseño midi.

Diseño entallado.

Cuello redondo.

Sin mangas.

Tirantes anchos.

Sin cierre.

Ribetes en contraste.

Diseñado en Barcelona, tiene variedad de materiales como la composición de 95% algodón y 5% elastano. Para cuidarlo, debes seguir la etiqueta para que no se estropee y lo tengas siempre a punto y como nuevo.

Combinaciones posibles con este vestido

Bolso cilíndrico trenzado en color plata metalizado. Este bolso tiene un precio de 25,99 euros y el precio actual es de 15,99 euros. Con un descuento del -38%.

Pendientes aros en color plata. También de rebajas tenían un precio de 9,99 € y gracias al descuentazo del -70%, ahora lo compras por 2,99 euros. Son tuyos para combinar con lo que quieras.

Gafas de sol montura cuadrada. En dos colores negro y marrón tienen un precio de 17,99 euros. No te las puedes perder.

El vestido tiene un precio de 9,99 euros con el descuento aplicado, así que te beneficias de las rebajas en este momento.

Vestido 100% algodón drapeado

Tejido 100% algodón.

Diseño recto.

Diseño entallado.

Diseño largo.

Cuello redondo.

Manga corta.

Sin cierre.

Detalles drapeados.

Está compuesto por 100% algodón y diseñado en Barcelona. La suerte es que lo tienes a un precio más bajo, y si costaba 22,99 euros, lo tienes ahora por 9,99 euros, gracias al descuento que se aplica del 57%. Quedan pocas tallas así que date prisa.

A combinar con:

Zapato tacón destalonado hebillas de precio 39,99 euros en varias tallas.

Bolso hombro hebilla en tres colores distintos. Su precio es de 29,99 euros en cantidad de tallas.

Pendientes aro volumen se escogen tanto en dorado como en plateado y tienen un precio de 12,99 euros.

Envíos en Mango