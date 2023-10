Parfois arrasa con el clon de las Adidas Gazelle por menos de 40 euros

Parfois tiene el clon de las Adidas Gazelle que puede alegrar tu zapatero por menos de 40 euros, un calzado que te combinará con todo. A la hora de conseguir unas buenas zapatillas deportivas, no es necesario gastar mucho dinero si no quieres o no dispones de él. Puedes buscar opciones más baratas de la mano de las low cost del momento. Las zapatillas Adidas Gazelle son una buena opción para recorrer el mundo y hacerlo de la mejor manera posible. Toma nota de como conseguir un clon casi idéntico de la mano de Parfois.

El clon de las zapatillas Adidas Gazelle está en Parfois por menos de 40 euros

La nueva colección de Parfois trae joyas del calibre de unas zapatillas que ya son de las más vendidas. Tal ha sido el éxito que han tenido que en color rosa ya se han acabado. Apenas hemos podido conseguir hacernos con un modelo icónico en el color de la temporada, aunque tenemos otras opciones.

Son unas zapatillas que te sacarán de más de un apuro. Combinan con todo. Las puedes llevar con el traje de oficina o con el chándal, es sin duda alguna, uno de los básicos que no puedes dejar escapar. El calzado que puedes tener por mucho menos de lo que parece y que será tuyo por mucho menos.

Tienen el diseño que ha hecho famoso a Adidas, esas líneas que se convierten unas zapatillas convencionales en algo más. Justo quizás lo que estás buscando. Hazte con el calzado de temporada de la mano de una de las marcas low cost del momento. Tiene ese estilo de lujo que estamos buscando para nuestro zapatero.

No, no están en rosa, pero sí en un precioso color beige combinado en verde. La realidad es que este tipo de calzado es más combinable. Aunque nos encanta el rosa y es uno de los tonos de la temporada, un tono más neutro es más fácil de llevar durante años y años. Una alternativa que nos asegura un calzado duradero temporada tras temporada.

La combinación de colores es lo que ha llevado tan lehos a las Gazelle y seguro que llevará tu estilo a otro nivel de la mano de Parfois. Pueden ser tuyas estas zapatillas por un precio de solo 35,99 euros. Están disponibles de la talla 36 a la 41.