Pareja: la filofobia o tener miedo al amor

¿Tienes miedo a las relaciones amorosas? ¿Lo has pasado mal y no te atreves a dar el primer paso nuevamente? Es lógico si lo has pasado mal en una relación. Pues sepas que tener miedo al amor recibe el nombre de filofobia y te descubrimos qué es.

A diferencia de otras fobias, en este caso no se considera como tal y no es un gran problema que pueda requerir un tratamiento largo. Pero sí vas a necesitar tiempo, paciencia y ayuda profesional si sigues con este miedo a enamorarte.

Miedo al compromiso

No solamente haberlo pasado mal anteriormente es una de las causas de la filofobia, pues esto también tiene que ver con una falta de compromiso de la persona que tiene este problema. Pues esto se relaciona con falta de seguridad y en no querer atarnos con alguien por querer ser libres.

Falta de entendimiento con parejas

Esta situación hace que aunque se conozcan a personas con las que tener una relación algo duradera, se queda ahí, quizás en un idilio de una noche para no ir a más. Esto provoca una falta de entendimiento con parejas que no entienden que está pasando pues ambos sufren y lo pasan mal.

Evitar el amor

Las personas que viven este problema, que a larga puede afectar a su vida social, especialmente amorosa, con la imposibilidad de formar una familia, conocen de emociones, sienten y pueden llegarse a enamorar pero cortan por lo sano antes de que esto suceda por este miedo irracional que les persigue.

Son personas independientes

No quiere decir que quien tenga pareja no sea independiente, pero normalmente quien sufre de este sentimiento de miedo por el amor, suele ser una persona que no quiere depender de otra, y por esto va a la suya, quiere ser libre y cree que una pareja les puede llegar atarse demasiado.

Por haber sufrido anteriormente

Puede no estar relacionado porque hay quienes tienen filofobia y no han experimentado antes un desengaño amoroso. Pero otras personas sí se escudan en ello porque lo han pasado bastante mal en una relación anterior y no quieren que eso suceda nuevamente.

Problemas familiares

Claritas Instituto Psicológico explica que las personas que sufren filofobia tienden a proceder de relaciones familiares donde sus vínculos de apego no han sido del todo sanos y han sufrido experiencias de rechazo, abandono y falta absoluta de afecto.

Amores sin compromiso

De esta manera y con el fin de experimentar relaciones, tales personas suelen estar con otras personas pero sin plantearse un compromiso.

Síntomas de la filofobia

Aunque creamos que la posición de los filofóbicos que puede ser algo egoísta, resulta que lo pasan mal y pueden llegar a desarrollar determinados síntomas relacionados con problemas psicológicos tales como la ansiedad y el estrés.

Así esta situación les evoca a sufrir dolores de cabeza, mareos, falta de respiración, palpitaciones y sudoración, entre otros, Además de las ya conductas de evitación que son propias de las fobias.

Afecta tanto a hombres como a mujeres

Atrás quedaron esos pensamientos que tales conductas podían ser fruto de los hombres, pues en general afecta a ambos sexos.

Buscar ayuda profesional

Si este problema se incrementa en el tiempo y no nos deja hacer nuestra vida con total normalidad, quizás es momento de pararse y pensar si vale la pena tratarlo.

Según Cláritas Instituto Psicológico, las personas que tienen este problema experimentan una elevada ansiedad acompañada de la necesidad imperiosa de huir de está amenaza que para ellos se interpreta como un sufrimiento asegurado.

El mismo centro aclara que la emoción protagonista en este caso es el miedo, para la cual es necesario identificarlo y aprender a gestionarlo. Solo reconociéndonos y aprendiendo a gestionarnos en una situación de vulnerabilidad podremos aprender a confiar en nuestras fortalezas y recursos para hacer frente a las diferentes situaciones que se nos presenten en la vida.

Reconocen que uno de los problemas del filofóbico es la incapacidad para sentirse vulnerable, para lo cual tenemos que fomentar la capacidad de valentía de la persona.

El amor es una vivencia fantástica y necesaria, pero para poder experimentarla es necesario exponerse y arriesgarse. Por lo que ello puede tratarse siempre de la mano de un profesional.

Para no pasarlo bien y dejar atrás los síntomas que provoca este problema, el profesional puede recomendar medicamentos en el caso de que sea más grave y de ello dependa toda nuestra vida.

Mientras que también se aconseja ser constante en determinados ejercicios mentales. Debemos aprender a controlar nuestros pensamientos y emociones, y realizar respiraciones, usar técnicas de meditación, como el mindfulness, ejercicios de relajación, y garantizar que vamos a ser positivos con cada situación porque las podemos cambiar. Y así abrirnos al amor sin temor.