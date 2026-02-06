Parecen para hacer senderismo, pero muchas pijas ya las usan para sus planes de ciudad

El calzado de montaña es una pieza clave para disfrutar del senderismo con seguridad y comodidad, especialmente durante la temporada de invierno. Las bajas temperaturas, la humedad y los terrenos resbaladizos exigen botas más abrigadas, resistentes e impermeables, capaces de proteger los pies en cualquier ruta. Por ello, elegir unas buenas botas de senderismo para mujer se convierte en una inversión imprescindible para quienes aman la naturaleza y las actividades al aire libre. Si bien muchas las lleva también en la ciudad.

Las botas de senderismo para mujer de Salomón destacan como una recomendación ideal para el invierno, ya que combinan protección térmica, estabilidad y ligereza. Además, actualmente están disponibles en El Corte Inglés en rebaja por 126 euros, frente a su precio anterior de 180 euros, lo que supone un atractivo descuento del 30%. Este modelo se convierte en un aliado fiable para el senderismo invernal, diseñadas para ofrecer seguridad, ligereza y estabilidad en todo tipo de rutas. Funcionan igual de bien en ascensos exigentes que en descensos técnicos, aportando confianza en cada paso.

Las botas de senderismo que te pones para ir por la ciudad

Tal modelo tiene diversas características: incorporan una pala de Matryx® ultraduradera que aumenta la resistencia al desgaste, junto con una suela All Terrain Contagrip® que proporciona un agarre y tracción excelentes en superficies secas, húmedas o resbaladizas.

Su tecnología Advanced Chassis™ y el sistema de sujeción activa garantizan una gran estabilidad lateral sin limitar la movilidad natural del pie. Además, la membrana GORE-TEX impermeable protege frente a la lluvia y la nieve, manteniendo los pies secos y abrigados durante toda la ruta.

Elegir unas buenas botas permite mantener los pies calientes, estables y seguros en terrenos irregulares o resbaladizos.

Diseño ligero y estable

Estas botas están pensadas para reducir la fatiga en rutas largas, manteniendo una excelente estabilidad del pie en terrenos irregulares.

Pala de Matryx ultraduradera

El tejido Matryx® ofrece una gran resistencia a la abrasión, prolongando la vida útil del calzado incluso en rutas exigentes.

Impermeabilidad GORE-TEX®

La membrana GORE-TEX mantiene los pies secos frente a la lluvia, la nieve y la humedad, al mismo tiempo que permite una buena transpiración.

Suela All Terrain Contragrip ®

Proporciona un agarre y tracción de alto nivel en todo tipo de superficies, ya sean secas, húmedas, embarradas o rocosas.

Advanced Chassis ™

Esta tecnología mejora la estabilidad lateral del pie sin comprometer la movilidad ni la libertad de movimientos.

Sujeción activa

Garantiza un ajuste firme y seguro, adaptándose al movimiento natural del pie durante la marcha.

Pala cosida y estructura resistente

Aumenta la protección frente a impactos y condiciones adversas del terreno.

Altura media (Mid)

Ofrece mayor soporte en el tobillo, ideal para rutas de montaña y senderos técnicos en invierno.

Las ventajas de elegir las botas de senderismo en invierno

Las botas X Ultra 5 Mid GTX W Salomón están especialmente recomendadas para la temporada invernal por su capacidad de aislamiento, impermeabilidad y estabilidad.

Protegen del frío y la humedad, aportan seguridad en terrenos resbaladizos y permiten caminar durante horas sin molestias. Gracias a su diseño técnico, son una opción ideal tanto para senderistas habituales como para quienes buscan un calzado fiable para escapadas de montaña en invierno.

Consejos para cuidar las botas de senderismo

Un buen mantenimiento es clave para prolongar la vida útil de las botas de montaña y conservar sus prestaciones. Algunos consejos prácticos incluyen:

Limpiar las botas después de cada uso para eliminar barro y suciedad.

Utilizar un cepillo suave y agua tibia, evitando detergentes agresivos.

Secarlas de forma natural, lejos de fuentes de calor como radiadores.

Guardarlas en un lugar seco y ventilado.

Aplicar productos específicos para mantener la impermeabilidad del GORE-TEX.

Revisar periódicamente el estado de la suela y los cordones.

No guardarlas húmedas para evitar malos olores y deterioro de los materiales.

Salomón: calidad, innovación y rendimiento para la montaña

Se trata de una marca de referencia internacional en el mundo del deporte outdoor y el senderismo. Reconocida por su constante innovación tecnológica, la firma francesa diseña productos pensados para rendir en condiciones exigentes, sin sacrificar comodidad ni durabilidad.

Sus botas de montaña se adaptan a cada temporada, ofreciendo soluciones específicas para el frío, la lluvia y terrenos técnicos.

Durante las rebajas de El Corte Inglés, es posible acceder a productos Salomon de alta gama a precios más competitivos, lo que representa una excelente oportunidad para renovar el equipamiento de invierno.

Las botas de senderismo para mujer X ULTRA 5 MID GTX W están rebajadas a 126 euros, lo que supone un ahorro de 54 euros respecto a su precio original.

Comprar en El Corte Inglés aporta, además, la garantía de adquirir un producto original, con respaldo comercial, facilidad de cambios y atención especializada, lo que refuerza la confianza del consumidor.