Parece de lujo pero este collar que eleva todos tus looks es de Parfois: no te lo vas a quitar

En el universo de los complementos, pocas piezas logran captar la atención y transformar un conjunto con tanta facilidad como un joya. Esta temporada, la firma portuguesa Parfois ha apostado por reinterpretar este clásico con una propuesta contemporánea y sofisticada: el collar babero con barras, una joya que se posiciona como uno de los accesorios más destacados de su nueva colección. Este collar que eleva todos tus looks y posee un precio de 29,99 euros. Este diseño dorado combina líneas geométricas, textura metálica y una estructura perfectamente equilibrada que promete convertirse en el centro de todas las miradas.

El collar, de estilo corto y estructura rígida, está compuesto por una base de aros entrecruzados adornados con barras largas y segmentadas en los laterales. Su acabado dorado aporta un toque de calidez y luminosidad, ideal tanto para looks de día como para estilismos de noche. Además, el cierre de mosquetón garantiza un ajuste cómodo y seguro. Fabricado con una composición equilibrada de zinc (40%), hierro (30%) y latón (30%), el diseño combina resistencia con ligereza, manteniendo el sello de calidad característico de la marca. Esta pieza demuestra que la bisutería puede ser mucho más que un simple complemento: puede convertirse en una declaración de estilo.

El collar que eleva todos tus looks

Es de inspiración contemporánea con guiños al arte geométrico. Posee un diseño con barras que responde a una tendencia creciente dentro del ámbito de la joyería contemporánea: la inspiración en la geometría y las formas arquitectónicas. Los aros entrecruzados crean un efecto de movimiento y profundidad, mientras que las barras segmentadas evocan la estética del arte moderno y el minimalismo industrial.

En conjunto, el resultado es una pieza que equilibra fuerza y delicadeza, perfecta para quienes buscan añadir un toque artístico y estructurado a su vestuario.

Las tendencias de joyería en Europa para el otoño-invierno 2025 apuntan precisamente hacia diseños estructurados, con materiales metálicos y acabados en dorado o latón. Estas piezas reflejan la búsqueda de autenticidad y la revalorización del trabajo artesanal, pero con un lenguaje visual adaptado a la moda urbana contemporánea.

En este sentido, el collar que eleva todos tus looks encarna ese diálogo entre lo clásico y lo moderno, convirtiéndose en un accesorio versátil que puede acompañar tanto a una blusa satinada como a un vestido de fiesta o una camiseta básica de algodón.

Además, el formato babero tiene un papel clave en su impacto visual. A diferencia de los collares largos o de las cadenas finas, este tipo de accesorio se sitúa justo sobre el cuello y el escote, atrayendo la atención hacia el rostro y realzando la zona del cuello y los hombros. Es un formato ideal para equilibrar prendas de escote cerrado o para crear contraste sobre tejidos lisos. Los estilistas coinciden en que una pieza así puede transformar un conjunto sencillo en una propuesta elegante y de gran presencia.

Cómo combinar este collar que eleva todos tus looks

Una de las mayores virtudes del collar babero con barras es su capacidad de adaptación. Gracias a su diseño limpio y su color dorado, puede pasar sin esfuerzo de un look diurno a uno nocturno.

Para el día, combina perfectamente con camisas blancas, blazers y pantalones de pinzas, aportando un toque de sofisticación sin resultar excesivo. Por la noche, en cambio, puede ser el protagonista absoluto sobre un vestido negro o una prenda de satén en tonos neutros o tierra.

Para quienes buscan un toque más atrevido, una opción interesante es combinarlo con prendas en colores intensos como el verde esmeralda, el burdeos o el azul noche, que resaltan el brillo metálico sin competir con él. En cambio, para un estilo más minimalista, basta con un conjunto monocromático en tonos crema o grises. El resultado es un look elegante, moderno y perfectamente coherente con la estética contemporánea de la marca.

El valor del detalle: materiales y sostenibilidad

Aunque pertenece al ámbito de la bisutería, el collar babero con barras refleja una atención al detalle propia de la joyería de autor. Su composición metálica, que combina zinc, hierro y latón, asegura una larga durabilidad y una textura uniforme, evitando los reflejos excesivos o las tonalidades desiguales que suelen aparecer en piezas más económicas.

Además, Parfois continúa reforzando su compromiso con la sostenibilidad a través de la selección de materiales reciclables y de la producción responsable.

En su informe anual de sostenibilidad, la marca portuguesa destaca que más del 60% de sus proveedores cumplen con los estándares europeos de trazabilidad de materiales, lo que garantiza que la procedencia de los metales utilizados respete las normativas medioambientales vigentes en la Unión Europea.

Esta filosofía refuerza el posicionamiento de Parfois como una firma que combina diseño, accesibilidad y responsabilidad ambiental, una triada muy valorada por las consumidoras actuales.