El pantalón de Bershka que cambia de color según la temperatura de tu cuerpo

¿Buscas una prenda única y exclusiva, con la que puedas diferenciarte de las demás? Entonces deberías echarle un vistazo al pantalón de Bershka que cambia de color. Sí, es termosensible efecto piel, y cambia de tono gracias a la temperatura corporal. ¿Original, verdad?

Se trata de un pantalón fabricado con tejido especial que puede modificar su color gracias a las diversas temperaturas que nuestro cuerpo experimenta a lo largo del día. Eso hace que, si estás en una fiesta, pueda ir mutando con el paso de las horas.

Este es el pantalón de Bershka que cambia de color

Tallas y materiales

Este producto está disponible en varias tallas, de la XS hasta la XL, así que tienes que seleccionar la que mejor vaya contigo.

Además es de destacar que se elabora con un recubrimiento 100% poliuretano y un tejido base 100% poliéster. Ambos son de gran calidad. Bershka recomienda seguir las instrucciones de cuidado y lavar tus prendas sólo cuando sea necesario, para que lo lavados no acaben afectando las telas. Y, de paso, eso ayuda a reducir el consumo de agua y energía que tanto contribuye con el planeta.

Así tienes variedad de prendas en un sola por lo del cambiar de tono según tengamos calor o no. Verás que el marrón más claro se va oscureciendo y por esto es toda una singularidad que no te puedes perder.

En cuanto a los requisitos específicos de mantenimiento, debes lavarlo a mano a un máximo de 30° C sin usar lejía ni blanqueador. Siempre que vayas a utilizar la plancha, asegúrate de que no pase los 110° C. Y no lo limpies en seco ni pases por la secadora.

Completa tu look

Combinas esta prenda con muchas otras. Por ejemplo, está el top sin mangas termosensible efecto piel. De la misma forma que el pantalón, hablamos de una prenda fabricada con tejido termosensible que también cambia de color con temperatura de cuerpo.

Un super conjunto que permite lucirlo en esta época del año tanto en fiestas como en una cena algo más informal. Tienes este conjunto con botas más o menos altas, con cuñas y hasta planas, también con botas camperas y hasta con botines. Si lo prefieres tienes también deportivas, que puedes encontrar en Bershka directamente en su web (porque tiene unas cuantas para elegir).

Cuál es el precio de este pantalón

Está en la web de Bershka a un precio de 35,99 euros. Asimismo, puedes pagarlo en tres plazos sin intereses como cualquier otra adquisición que hagas entre los 30 y los 2.000 euros. Así puedes ahorrar.

Puedes tener este pantalón al mejor precio porque realmente hablamos de una prenda top como pocas existen ahora mismo.

Hecha la operación, automáticamente participas de un sorteo por entradas dobles para asistir a la BRESH by BERSHKA en Madrid. Puede ser una buena oportunidad de participar en ella y por qué no lucir tu nuevo pantalón en un evento al que pocos tienen acceso.

Envíos y devoluciones

La recogida en tienda del pantalón es totalmente gratis, al igual que los envíos a domicilio estándar en pedidos de más de 30 euros. Si no estás satisfecha con la prenda, puedes cambiarla o devolverla en los siguientes 30 días a la confirmación de tu compra, recordando que debe estar en perfecto estado. Es ideal devolverla sin uso y con todos los accesorios que ésta incluye.

Si necesitas más información lo tienes todo en la web. Y si quieres ir a una tienda fisica, entonces sólo debes ir, mirar primero si este pantalón está y comprobar la disponibilidad a través de la online. Así lo tienes todo de golpe y en un momento.