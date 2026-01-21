La nueva obsesión beauty: manicura “Coquette” minimalista, más limpia, más romántica y perfecta para el día a día

Mantener una manicura cuidada es fundamental para proyectar una imagen elegante y actual. Las manos forman parte esencial de la presentación personal y suelen ser una de las primeras cosas que se notan en la interacción diaria. Unas uñas bien trabajadas no solo embellecen, sino que también reflejan hábitos de cuidado, higiene y atención al detalle. En el mundo de la moda y la belleza, la manicura se ha convertido en un complemento indispensable del estilo personal. Dentro de las tendencias actuales, la manicura coquette destaca por su estética delicada, romántica y femenina.

Mahima Mehra, experta en uñas postizas, explica que «La estética coqueta es un estilo romántico y coqueto que combina la feminidad vintage con un toque lúdico y, a veces, provocador». Es una tendencia estética que se inspira en la delicadeza, la feminidad y el romanticismo, destacando diseños suaves y detalles encantadores. Este estilo busca resaltar la elegancia a través de uñas sutiles, pulidas y visualmente armoniosas, sin caer en excesos. Su origen se relaciona con la estética francesa y con movimientos de moda que celebran lo clásico, lo dulce y lo refinado, especialmente en redes sociales y pasarelas recientes. La manicura coquette toma influencias del ballet, la moda vintage y los tonos pastel, creando un look delicado pero sofisticado.

Cómo es la manicura “Coquette”

Con el tiempo, estas uñas se popularizaron entre quienes buscan una imagen cuidada, romántica y moderna, convirtiéndose en una opción versátil tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

La manicura coquette es un estilo de nail art que se caracteriza por su apariencia suave, elegante y romántica. Esta tendencia apuesta por diseños sutiles, colores delicados y detalles femeninos que evocan dulzura y refinamiento. El término coquette proviene del francés y hace referencia a una estética encantadora, coqueta y delicada, muy vinculada a la feminidad clásica.

«Con raíces en la palabra francesa «coquette», que significa mujer coqueta, esta estética se inspira en diversos períodos históricos, en particular en el rococó del siglo XVIII, así como en las tendencias más recientes de la década de 1990 y principios de la década de 2000″, explica Mahima Mehra.

En los últimos años, esta tendencia se popularizó gracias a las redes sociales y al auge de estéticas como soft girl, balletcore y romantic style. La manicura coquette se consolidó como una opción ideal para quienes buscan un look pulido y elegante sin recurrir a diseños recargados o extravagantes.

Las características de la manicura coquette

Esta manicura se distingue por una serie de elementos que la hacen fácilmente reconocible. Entre sus principales características se encuentran:

Colores suaves como rosa pastel, blanco lechoso, nude, beige o tonos perlados. La estética integral Casa Rosada afirma que son uñas «muy románticas, con colores pasteles, mayormente en rosas».

Estética limpia y ordenada que transmite elegancia natural.

Diseños minimalistas y equilibrados, sin excesos visuales.

Detalles delicados como lazos, corazones pequeños, flores finas o estrellas sutiles. «Los diseños más comunes incluyen corazones, lazos, encaje y estampados florales», según Mahima Mehra.

Acabados brillantes, translúcidos o ligeramente satinados.

Formas de uñas cortas o medianas, preferentemente redondeadas o almendradas.

Ideas para combinar la manicura coquette

Una de las ventajas de la manicura coquette es su versatilidad, ya que puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Algunas ideas para combinarla son:

Manicura francesa clásica o reinventada con tonos rosados o nude. «Un giro coqueto en la manicura francesa clásica puede incluir puntas de colores (como rosas suaves o roj»s) o puntas decoradas con pequeños lazos o patrones similares al encaje”, aconseja Mahima Mehra.

Uñas en color base suave con detalles coquette en una sola uña.

Combinación de nail art delicado con outfits románticos o minimalistas.

Manicura coquette con vestidos claros, encajes y telas fluidas.

Estilo ideal para eventos formales, citas, celebraciones especiales o el día a día.

Consejos para conservar la manicura coquette

Hidratar las cutículas diariamente con aceites específicos.

Aplicar una capa de top coat cada dos o tres días para proteger el diseño.

Mantener las manos hidratadas con cremas nutritivas.

Evitar el contacto directo con productos químicos agresivos.

Usar guantes para tareas domésticas como limpieza o lavado de platos.

Realizar retoques periódicos para conservar el acabado delicado.

Tips generales para cuidar las uñas