No te quedes sin este polo blanco de Lacoste: pega con todo y tiene descuentazo

Durante años, hacerse con prendas de Lacoste fue una aspiración de muchas españolas totalmente enamoradas de sus diseños. Estos días, no sólo puedes perderte alguno de estos productos y además aprovechar para ahorrar algo de dinero, por ejemplo comprando este polo blanco de Lacoste de mujer.

La prenda tipo regular fit con cuello abierto está disponible en colores blanco y azul marino. Se trata de una opción para lucir durante el invierno. Incluso puedes llevarlo en las estaciones de primavera y otoño, por lo que es una alternativa muy versátil.

Un polo blanco de Lacoste con características únicas

Más elegante que una camiseta o playera gracias a ese cuello abierto, te ofrece un outfit moderno y femenino, favorecedor de cualquier estilo por sus mangas largas y esos acabados premium que distinguen a la marca.

Este polo se diferencia de otros similares que podemos encontrar en el mercado por la mezcla de piqué de algodón ecológico y lyocell, que se combina perfectamente con esos acabados acanalados en los puños como en el bajo.

Como todos los artículos de Lacoste, lleva bordado el cocodrilo verde en el pecho. Inconfundible detalle que deja claro que se trata de un polo auténtico de la reconocida firma de moda.

Materiales y cuidados

Esta prenda sensible se fabrica en una mezcla de lyocell (65%), algodón (32%) y elastano (3%) para la base. Mientras tanto, la parte rectilínea está confeccionada con otra mezcla, de lyocell (67%) y algodón (33%).

Lacoste recomienda lavarla a máquina a un máximo de 30° C, en ciclos para ropa delicada o, si se puede, de lana. También aconsejan no usar lejía, secadora ni recurrir a la limpieza profesional en húmedo para que no se dañe. Para secarla, déjala colgada en algún lugar fresco y aireado, donde no quede expuesta a los rayos solares.

¡Un descuento de más del 40%!

El precio original de este producto era de 140,00 euros, en la línea de un precio que habitualmente tienen los polos elaborados por esta marca. Sin embargo, por las rebajas de enero puede ser tuyo por 82,00 euros.

Estarás ahorrando prácticamente 60 euros, suficientes para adquirir un pantalón o accesorio para el polo.

Recuerda que el envío estándar es gratis a partir de los 80 euros, y no tendrás que pagar nada si no estás completamente satisfecho ya que puedes devolverlo en una de las tiendas de Lacoste de forma gratuita.

Lo puedes combinar con otras prenda que están en la web como los pantalones deportivos o bien el gorro de diversos colores.