Nike se cuela en tu salón con la clave perfecta para planes de sofá

El 2020 ha sido el año de la reinvención. Las grandes, medianas y pequeñas empresas se han visto obligadas a reinventarse por culpa de la crisis del coronavirus. Los negocios se han visto muy vulnerados y aquellos que no han cerrado han sufrido importantes pérdidas. Es ahí donde nace la necesidad de ampliar su mercado o buscar nuevas oportunidades. Una de las marcas más ricas del mundo como Nike no ha sido menos y ha ampliado su catálogo con un producto inesperado y que está causando sensación. ¿Quieres saber de qué se trata?

El gigante norteamericano ha puesto a la venta una manta gigante ideal para hacer un maratón de series o películas ahora que el invierno está a la vuelta de la esquina. Una prenda de abrigo XL confeccionada con pelo para dar calor, con el logotipo de la marca estampado que hará las delicias de los más frioleros y que contribuye a aumentar las ganas de quedarse en casa, algo que por otro lado es muy aconsejable para detener el avance de la pandemia.

Esta manta tiene unas dimensiones de 120 x 190 cm y cuenta con bordes redondeados para cubrirte el cuerpo y que la experiencia sea más placentera. El producto se puede adquirir en la web oficial de Nike a cambio de 180 euros. Pero llegados a este punto tenemos que darte una mala noticia… ahora mismo está completamente agotado y Nike lo ha retirado de su catálogo online. Sin embargo, no está toda la esperanza perdida ya que después de ver el éxito que ha tenido -sold out en 24 horas- no tardarán mucho en reponer stock.

No solo Nike se reinventa

Ya sabéis lo que se dice, renovarse o morir. Si Nike se lanza al diseño de una manta, otras firmas hacen lo propio. El rey del textil ‘low cost’, Zara, se sacó de la manga un carro de la compra que causó furor. Un elegante accesorio confeccionado en acabado guateado para ir a comprar con estilo. De igual manera que hicieron con la primera colección de lencería, compuesta por sujetadores y braguitas de encaje, de tul o con acabado satinado.

Sin salir de la marca, Zara Home revolucionó el sector publicando su primer libro de recetas, en el que se incluían recetas tan apetitosas y originales como el risotto de azafrán o las verduras asadas con pipas de calabaza y salvia.