Ni Zara ni Massimo Dutti: los vaqueros que mejor quedan son de Uniqlo y cuestan 15 euros

Si buscas unos jeans que te puedan vestir para cantidad de ocasiones, ahora no hace falta que vayas ni a Zara ni a Massimo Dutti, directamente tienes los vaqueros que mejor quedan de Uniqlo y están en oferta. Por esto tienes los pantalones en diferentes colores y ahora se han reducido a menos de 15 euros.

Está en varias tallas, eliges el color, son anchos y oversize, por esto sientan estupendamente. Veamos de qué forma los puedes comprar, qué color tener y de qué manera combinar con muchas otras prendas. No pierdas la oportunidad de obtener esta ganga y de comprarla a un precio más bajo.

Cómo son los vaqueros que mejor quedan de Uniqlo

Hablamos del vaquero con un corte recto favorecedor confeccionado en 100% algodón suave y cómodo. Presenta un diseño de cinco bolsillos, tiene una cintura alta, y está ligeramente ajustado en las caderas con un corte ancho y un corte recto desde las piernas hasta los dobladillos.

Según la web de Uniqlo, debes tener en cuenta que durante el proceso de teñido con los colores 05 (gris), 62 (azul) y 64 (azul), se crea una línea en la parte delantera y trasera que parece un pliegue. Sin embargo, no es un pliegue sino una característica del tinte utilizado.

Materiales y cuidados de los vaqueros

A la vez debes conocer los detalles del tejido, en cuerpo: 100% Algodón/ Tela Del Bolsillo: 65% Poliéster, 35% Algodón. Mientras que las instrucciones de lavado están especificadas en la etiqueta y también lo que dice la marca: lavar con cuidado a no más de 40 grados, no usar secadora, no apto para secadora.

Cómo puedes combinar estos vaqueros

HEATTECH Camiseta térmica cuello amplio

Camiseta térmica ligera y cálida, gracias a la innovadora tecnología HEATTECH.

– Fibras muy finas especialmente tratadas con un aceite vegetal para una textura suave.

– Diseño versátil de cuello amplio y manga larga, perfecto para usar en looks a capas.

– Tejido ultraelástico que se adapta perfectamente a las formas del cuerpo.

– El tejido permite que la prenda mantenga su forma con el tiempo incluso después de repetidos lavados.

HEATTECH Camiseta térmica cuello pico

Lencería moderna y sensual, prendas de estar por casa acogedoras y ropa de baño sofisticada: así es PRINCESSE tam tam. Cada temporada, la marca de lencería parisina ofrece diseños nuevos, siempre accesibles y de la más alta calidad.

– Camiseta de manga larga fina y al mismo tiempo cálida.

– El tejido especial HEATTECH absorbe y almacena el calor corporal.

– Contiene un 6 % de cashmere para una sensación especialmente suave en la piel.

– Ligeramente transparente.

– Sutil encaje alrededor del escote.

HEATTECH Ultracálido Leggings térmicos

Leggings térmicos, fabricados con nuestro tejido HEATTECH Ultracálido que es 2,25 veces* más cálido que HEATTECH estándar. *Basado en valores CLO que miden el aislamiento térmico de la ropa. Desarrollado en colaboración con Toray, absorbe y retiene el calor y tiene una acción transpirable.

– Tejido ultraelástico para garantizar libertad de movimientos.

– El tejido mantiene su forma incluso después de repetidos lavados.

– En caso de dudar entre dos tallas, se aconseja elegir la talla inferior.

Botas cordones

La nueva colección para Otoño-Invierno ofrece prendas modernas y atemporales que realzan los looks para el día a día y son perfectas para la ciudad.

– Botas con cordones con un acabado resistente al agua (acabado no permanente).

– Cremallera lateral.

– Forro polar cálido.

– Plantillas suaves.

– Cordones largos para opciones de estilo versátiles.

En oferta, el precio de los vaqueros de Uniqlo

Estos vaqueros tenían un coste de 39,90 euros pero en este momento lo tienes a 14,90 euros en variedad de tallas. No quedan demasiadas así que ves corriendo a comprar, tanto en la web como en la tienda física.

Otros vaqueros de Uniqlo

Vaquero pinzas

Vaquero confeccionado con un tejido muy suave que aporta un ajuste cómodo acompañado por un corte holgado de pierna ancha.

– Está hecho en mezcla de lyocell y algodón.

– Tiene unas pinzas elegantes en la parte delantera.

– Su cintura elástica en la parte posterior facilita su uso.

Su precio es de 12,90 euros en diferentes tallas.

Vaquero recto

Vaqueros rectos de la colección Otoño-Invierno 2024 de UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS. La nueva colección de UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS está inspirada en diseños franceses con influencias deportivas. Descubre los básicos LifeWear confeccionados con tejidos naturales con un sofisticado toque francés.

– Vaqueros de pierna recta.

– Más largo que el modelo normal, disponible exclusivamente online.

– Sutiles costuras en el mismo color.

– Cómodo material hecho de 100 % algodón.

– Se puede llevar con los dobladillos hacia arriba o hacia abajo.

Su precio es de 39,90 euros en diferente tallas.

Vaquero ancho y largo

– Cintura elástica para mayor comodidad.

– Detalles cuidados para un look refinado.

– Tejido vaquero suave y agradable.

Su precio es de 39,90 euros en diferentes tallas.